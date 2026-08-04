El Ajax no se lo pone fácil a Luis Enrique: rechazada la primera oferta por Mika Godts

El PSG ha empezado el mercado de fichajes con pocos movimientos. Pasado ya algo más de un mes desde que comenzó, el equipo parisino aún no ha hecho oficial ninguna incorporación, y los únicos movimientos confirmados han sido de salida: Gonçalo Ramos al Milan, Kolo Muani a la Juventus, Kang-in Lee al Atlético de Madrid y la cesión de Moscardo al Espanyol.

Pese a este lento inicio, el equipo campeón de las últimas dos Champions está buscando nuevos refuerzos: los fichajes de Digne y Akliouche están al caer, mientras que Luis Enrique está interesado en poder incorporar a Ferran Torres y a Mika Godts, extremo izquierdo belga por el cual ya han hecho una oferta de 40 millones de euros más cinco en variables al Ajax, su club actual.

Según informa 'De Telegraaf', el club neerlandés la ha rechazado de forma rotunda, ya que espera "una oferta más realista". Fuentes cercanas al Ajax indican que el club empezaría a considerar su venta a partir de los 60 millones, lo que, en caso de terminar confirmándose la operación, convertiría a Godts en la cuarta venta más cara del equipo, únicamente por detrás de Antony, De Jong y De Ligt.

Godts, de 21 años, viene de firmar una campaña asombrosa en un Ajax muy pobre: 17 goles y 14 asistencias ha firmado en un equipo que quedó en quinta posición en la Eredivisie, muy lejos de lo que suele ser habitual para el club más ganador de Países Bajos.

Desde la dirección deportiva, liderada por Jordi Cruyff, consideran que el belga puede ser una pieza clave para volver a ganar la Liga neerlandesa, la cual no conquistan desde 2022. No obstante, desde Ámsterdam indican que el jugador no quiere seguir en el Ajax y estaría encantado de poder fichar por el PSG.

Eso sí, la posición de extremo izquierdo está bien ocupada por Kvaratskhelia, el cual viene de firmar una gran temporada en la que fue el MVP de la Champions, gracias a sus 10 goles y 6 asistencias en los 16 encuentros que disputó en la máxima competición europea.

Godts podría llegar para ser el suplente del georgiano, o tal vez Luis Enrique tenga otros planes para él, pues no sería la primera vez que decide cambiar la posición de un jugador, algo que ya hizo con Dembélé, quien llegó a París como extremo y terminó convirtiéndolo en delantero centro, movimiento gracias al cual el ex del Barça ha conseguido ganar un Balón de Oro.