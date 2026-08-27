Acuerdo cerrado PSG-Liverpool: 'bombazo' de 140 millones por Barcola

Ya nada parece imposible en este mercado de fichajes. El Liverpool está a punto de cerrar uno de los grandes movimientos del verano. El conjunto de Anfield ha llegado a un acuerdo verbal con el Paris Saint-Germain para incorporar a Bradley Barcola, según ha informado este jueves Fabrizio Romano. La operación entra así en su fase decisiva, a pocos días del cierre del mercado.

El nombre de Barcola lleva semanas en el centro de la planificación del Liverpool. El conjunto inglés había convertido al extremo francés en una de sus prioridades para reforzar las bandas y las negociaciones con el PSG se habían intensificado durante los últimos días. El club parisino partía de una valoración muy elevada, pero ambas partes han conseguido acercar posiciones hasta alcanzar un principio de acuerdo.

Bradley Barcola, jugador del Paris Saint-Germain / Agencias

La información de Fabrizio Romano eleva la dimensión económica del traspaso. El Liverpool pagaría una cantidad inicial de 116 millones de euros fijos, a la que se añadirían diferentes variables. El paquete completo podría alcanzar los 140 millones de euros si se cumplen todos los bonus. Aunque el acuerdo todavía debe completarse formalmente, los clubes tienen previsto intercambiar los documentos durante las próximas 24 horas.

Las cifras encajan con el recorrido de las negociaciones. El PSG había llegado a manejar una valoración superior a los 150 millones de euros por el futbolista, mientras que Liverpool trataba de encontrar una fórmula que permitiera rebajar la cantidad fija y trasladar parte del coste a variables. Finalmente, ambas entidades parecen haber encontrado el punto de encuentro.

Barcola no tiene claro si seguir en el PSG o salir al mercado / YOAN VALAT / EFE

El interés del Liverpool por Barcola no es nuevo. El extremo de 23 años se había situado como uno de los principales objetivos del conjunto inglés después de que el club buscara alternativas para reforzar su ataque. Las necesidades del equipo en las bandas se hicieron especialmente evidentes tras la salida de Mohamed Salah, a lo que el cuerpo técnico había reclamado más recursos para el frente ofensivo.

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De esta manera, si todo transcurre según lo previsto, Barcola se convertirá en una de las grandes incorporaciones del Liverpool para la nueva temporada y en uno de los traspasos más importantes del verano europeo.