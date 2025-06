Se aclara el futuro de Perisic

Ivan Perisic deshoja la margarita. A sus 36 años, el croata aún tiene mucho fútbol en sus botas. Y en el PSV Eindhoven son plenamente conscientes de ello. Se coló en la agenda de un FC Barcelona que le visualizaba como una incorporación 'low-cost' para la 2025/26. Su vinculación contractual con el campeón de la Eredivisie llega a su fin este mismo 30 de junio y, pese a que vería con buenos ojos volver a estar a las órdenes de Hansi Flick, su futuro parece estar más bien lejos de Barcelona.

El club azulgrana tenía un as en la manga: Hansi Flick. Y es que el nacido en Split y el técnico de Heidelberg hicieron grandes cosas de la mano en el Bayern de Múnich. Coincidieron en la 2019/20, temporada del sextete, siendo el extremo balcánico uno de los pilares del grupo que emuló al Barça de 2009.

Sin embargo, esa opción parece haberse esfumado después del creciente interés por Nico Williams, que cada vez está más cerca de vestir de azulgrana. La dirección deportiva culé llegó ya a un acuerdo con el de Pamplona y tan solo falta que se ejecute su cláusula de rescisión: 58 millones de euros más IPC (62 millones). Tampoco se descarta a un Marcus Rashford 'loco' por unirse al proyecto de Hansi Flick, quien precisamente aseguró querer jugar con Lamine Yamal en una entrevista a los hermanos Buyer en su canal de Youtube.

Hansi Flick, con Ivan Perisic, en el Bayern de Múnich / Agencias

OPTIMISMO EN EL PSV

Pues bien, según cuenta 'Voetbal International', el PSV está tratando de atar a Ivan Perisic. Cuando parecía estar al borde de la retirada tras su regreso a su Split natal a mitad de la 23/24, nos engañó a todos y resurgió de sus cenizas en los Países Bajos. Temporada brutal, la suya en el PSV: 16 dianas y 11 asistencias en 35 partidos entre todas las competiciones. Jerarquía, liderazgo y determinación arriba, unas características que encandilan al campeón de la Eredivisie, dispuesto a retener su talento.

Por ello, el PSV ha puesto sobre la mesa una oferta de renovación por dos temporadas, hasta 2027. Un movimiento que, a priori, podría parecer bastante arriesgado debido a su edad, pero acertado según su excelente rendimiento a las órdenes de Peter Bosz.

Ivan Perisic, celebrando su gol / EFE

Según pudo saber SPORT, el club ya barajaba su ampliación contractual algo antes del interés del Barça y, como no está dispuesto a dejarle marchar, le ofrecería una mejor propuesta económica para convencerle de que no cambie de aires. Pese a que Perisic aún no ha dado su 'ok', se estima que ambas partes lleguen a un entente. De hecho, en los despachos del PSV se respira cierto optimismo respecto al acuerdo.