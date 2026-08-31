Los 100 millones de euros dejan de ser una barrera en el fútbol

Gareth Bale llegó al Real Madrid en verano de 2013. Una vez fue oficial, las cifras de la operación no terminaron de quedar claras: el Madrid dijo que había costado 91 millones de euros, pero finalmente fueron 101, lo que le convirtió en el primer futbolista que costaba más de 100 millones de euros.

El siguiente en hacerlo fue Pogba, que en 2016 le costó 105 al Manchester United. Poco a poco, el número de traspasos que superaban las nueve cifras iba aumentando, hasta llegar al día de hoy: la barrera de los 100 millones de euros cada vez es menos prohibitiva: 24 jugadores han superado esta cantidad, de los cuales cinco se han sumado este verano y otros dos lo harán si se cumplen las variables.

Morgan Rogers al Chelsea (138 millones)

Hasta este momento, Morgan Rogers es el fichaje más caro del verano. El mediapunta inglés, que también puede jugar por banda, le ha costado al Chelsea 138 millones de euros, lo que le convierte en el fichaje más caro de la historia del club y el segundo de la Premier, solo por detrás de Isak.

Rogers era un jugador muy destacado en el Aston Villa de Emery, siendo una pieza clave en la consecución de la Europa League: 14 goles y 11 asistencias firmó la temporada pasada. Si bien son muy buenos números, nadie esperaba que el precio final de su traspaso fuese tan elevado. El inglés ya ha debutado a las órdenes de Xabi Alonso y por ahora no le va mal, pues en sus primeros tres partidos lleva un gol y una asistencia.

Morgan Rogers recibe instrucciones de Xabi Alonso / EFE/ DANIEL HAMBURY

Elliot Anderson al Manchester City (135 millones)

Elliot Anderson es un nombre que probablemente no sonará a aquellos que no sigan la Premier League regularmente. El pivote defensivo rindió a un gran nivel en las dos temporadas que ha jugado en el Nottingham Forest, destacando por su capacidad defensiva, su presión y por su capacidad asociativa.

Este rendimiento le llevó a ser titular en el Mundial con Inglaterra y a convertirse en el fichaje más caro de la historia del Manchester City: 135 millones de euros le ha costado, aunque quizás es superado a última hora por la llegada de Enzo Fernández, objetivo de Enzo Maresca para este final de mercado por el que el Chelsea pide mínimo 140 millones.

Diomande al Real Madrid (125 millones)

El fichaje de Diomande es el único de fuera de la Premier League que supera la barrera de los 100 millones. La oficialización del fichaje se pospuso más de lo esperado debido a desacuerdos en la cifra final que el Madrid debía desembolsar.

A día de hoy, la cifra exacta del traspaso sigue sin estar del todo clara, tal y como confirmó Mourinho tras ganar al Málaga, pero según 'Transfermarkt' el precio fijo ha sido de 125 millones de euros, mientras que las variables oscilan entre los 10 y los 15 millones.

El delantero marfileño del Real Madrid Yan Diomande durante el encuentro entre Real Madrid y Real Sociedad / Europa Press

Barcola al Liverpool (125 millones)

Bradley Barcola ha sido el último privilegiado en unirse al club de los 100 millones: pese a no ser titular indiscutible para Luis Enrique, el PSG ha conseguido ingresar 125 'kilos' por un extremo que destaca por su habilidad para regatear y su alta velocidad, pero que de cara a portería siempre ha podido dar algo más. Sumando las variables, la operación puede llegar a los 145 millones.

Tonali al Tottenham (108 millones)

Sandro Tonali ha conseguido rehacer su carrera tras el escándalo relacionado con las apuestas que le mantuvo alejado de los terrenos de juego entre octubre de 2023 y agosto de 2024. El italiano ha rendido a muy buen nivel en el Newcastle, siendo el organizador de juego en el centro del campo de las 'Urracas'.

El Tottenham, tras otra decepcionante temporada en la que quedaron decimoséptimos, ha buscado reforzarse este mercado con grandes fichajes, siendo el más caro de ellos Tonali: 108 millones de euros ha costado más 9 en variables.

Tonali, nuevo jugador del Tottenham / 'X'

Sávio al Tottenham (87 millones + 13 en variables)

Sávio ha costado 87 millones de euros al Tottenham, pero si se cumplen todas las variables, llegará exactamente a los 100. El precio del traspaso ha sido muy sorprendente, pues si bien Savinho brilló con luz propia en el Girona, sus dos temporadas en el Manchester City han sido muy pobres a nivel goleador: apenas 7 goles en 84 partidos.

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Sávio, fichaje del Tottenham / @SpursOfficial

Bouaddi al Manchester City (95 millones + 5 en variables)

Bouaddi, igual que Sávio, llegará exactamente a los 100 'kilos' si se cumplen las variables. Con tan solo 18 años, Bouaddi fue titular en el Mundial con Marruecos, haciendo un auténtico partidazo contra Brasil, algo que hizo que el City estuviese interesado en el centrocampista. La marcha de Rodri al Barça hizo que el club inglés apretase para cerrar lo antes posible su llegada, y finalmente consiguió llegar a un acuerdo con un Lille que no lo puso fácil: 95 millones más 5 en variables le ha costado Bouaddi al Manchester City.