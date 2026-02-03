Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Informe SPORT

MERCADO DE FICHAJES

Los 10 mejores fichajes del mercado invernal

Ha habido muchos movimientos, y en SPORT hacemos un repaso de los mejores fichajes de este mercado invernal

Dro posa con la camiseta del PSG en su presentación como nuevo jugador del equipo parisino

Dro posa con la camiseta del PSG en su presentación como nuevo jugador del equipo parisino / @PSG_espanol

Marc Gázquez

Marc Gázquez

A mitad de temporada, los equipos que atraviesan un mal momento, así como aquellos que muestran un rendimiento mejor al esperado, suelen replantearse sus objetivos iniciales. La solución casi siempre la intentan encontrar en el mercado de fichajes invernal, donde buscan reforzar sus plantillas para intentar alcanzar metas más ambiciosas de las previstas al inicio de la campaña o, en el peor de los casos, asegurarse lo mínimo indispensable.

Sin embargo, el mercado invernal tiene poco que ver con la ventana de transferencias de verano. Más allá de disponer de menos días, suele ser mucho más complicado encontrar buenas oportunidades para reforzar la plantilla o, en caso de concretarlas, estas suelen ser más caras que en los meses estivales. En definitiva, se trata más de un mercado de emergencia o parches que de otra cosa.

Joan Laporta junto a Joao Cancelo en el momento de la firma

Joan Laporta junto a Joao Cancelo en el momento de la firma / FC BARCELONA

Pese a estos obstáculos, algunos clubes han puesto toda la carne en el asador para reforzar sus plantillas y ofrecer más alternativas a sus respectivos entrenadores. Cabe destacar que, sobre todo, en la Premier League se ha observado un gasto significativamente mayor durante esta ventana de transferencias, superando ampliamente al de otras ligas europeas.

En ese sentido, el Manchester City ha intentado revertir su irregular rendimiento durante esta temporada con dos fichajes de primer nivel: Antoine Semenyo y Marc Guéhi, por 72 y 23 millones de euros, respectivamente. El Crystal Palace también se ha movido con fuerza en este mercado, incorporando a Jørgen Strand Larsen (49,7 millones) y Brennan Johnson (40 millones). Otros equipos, como el Fulham, han apostado por Oscar Bobb (32 millones), mientras que el West Ham se ha reforzado con Taty Castellanos (29 millones).

Si nos centramos en el fútbol español, los movimientos han sido mucho más limitados, y solo el Atlético de Madrid ha logrado agitar el mercado. Tras la llegada de Cancelo al FC Barcelona, el club rojiblanco se convirtió en el gran protagonista de las últimas horas, con las incorporaciones de Ademola Lookman, Obed Vargas y Rodrigo Mendoza. Es decir, ha habido movimientos, y en SPORT hacemos un repaso de los mejores fichajes de este mercado invernal.

Antoine Semenyo

Antoine Semenyo

Bournemouth ---> Manchester City (72 millones de euros)

Marc Guéhi

Marc Guéhi

Crystal Palace --> Manchester City (23 millones de euros)

Conor Gallagher

Conor Gallagher

Atlético de Madrid --> Tottenham (40 millones de euros)

Lucas Paquetá

Lucas Paquetá

West Ham ---> Flamengo (42 millones de euros)

João Cancelo

João Cancelo

Al Hilal ---> FC Barcelona (cesión)

Ademola Lookman

Ademola Lookman

Atalanta ---> Lookman (35 millones de euros

Endrick

Endrick

Real Madrid ---> Olympique de Lyon (cesión)

Jørgen Strand Larsen

Jørgen Strand Larsen

Wolverhampton ---> Crystal Palace (49,70 millones de euros)

Brennan Johnson

Brennan Johnson

Tottenham ---> Crystal Palace (40 millones de euros)

Dro Fernández

Dro Fernández

FC Barcelona ---> PSG (8,2 millones de euros)

