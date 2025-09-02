MERCADO FICHAJES
Los 10 clubes europeos de las cinco grandes ligas que menos han gastado
Siete de los diez clubes son de LaLiga EA Sports
Se termina el mercado de fichajes estival 2025 y, mientras equipos como el Liverpool o el Chelsea se han llevado todo el protagonismo, los de menor entidad y con menos potencial económico se las han apañado como han podido para tratar de hacer un equipo lo más competitivo posible dentro de sus limitaciones. Llama la atención que siete de los diez equipos europeos de las 5 grandes ligas que menos han gastado son españoles; por otra parte, no hay ningún inglés.
Estos son los 10 clubes europeos de las cinco grandes ligas que menos han gastado
1- Getafe CF: 1.80 millones
2- FC Lorient: 2.20 millones
3- Real Oviedo: 3.50 millones
4- FC Nantes: 4.10 millones
5- Osasuna: 5.00 millones
6- Levante UD: 5.50 millones
7- FC Metz: 6.20 millones
8- Elche CF: 6.80 millones
9- RCD Mallorca: 8.50 millones
10- Rayo Vallecano: 8.60 millones
Getafe CF (1.80 M): Juanmi (1.2 M), Yvan Neyou (libre), Kiko Femenía (libre), Ismael Bekoucha (sube del filial), Adrián Liso (cesión), Álex Sancris (libre), Davinchi (0.6 M), Javi Muñoz (libre), Mario Martín (cesión), Abdel Abqar (libre).
FC Lorient (2.20 M): Noah Cadiou (1.0 M), Izak Akakpo (libre), Kan Guy Arsene (1.2 M), Bingourou Kamara (libre), Abdoulaye Faye (cesión), Karim Dermane (cesión), Bamo Meité (cesión).
Real Oviedo (3.5 M): Brandon Dominguès, Salomón Rondón (cesión), Alberto Reina (libre), Ilyas Chaira (1.5 M), Horatiu Moldovan (cesión), Luka Ilic (2.0 M), Álex Forés (cesión), Oviemouno Ejaria (libre), Eric Bailly (libre), Leander Dendoncker (gratis), Josip Brekalo (gratis), David Carmo (cesión), Javi López (cesión).
FC Nantes (4.1 M): Alexis Mirbach (gratis), Uros Radakovic (gratis), Johann Lepenant (2.5 M), A. Mahamoud (gratis), S. Doucouré (gratis), Y. El-Arabi (gratis), C. Awaziem (0.9 M), Hyeok-Kyu Kwon (0.3 M), Hyun-Seok Hong (0.4 M), Tylel Tati (gratis), Amady Camara (cesión), M. Lahdo (cesión), Junio Mwanga (cesión).
Osasuna (5.0 M): V. Rosier (libre), Víctor Muñoz (5.0 M).
Levante UD (5.5 M): K. Arriaga (0.5 M), Victor García (libre), Jeremy Toljan (libre), Alan Matturro (0.5 M), M. Moreno (0.5 M), Olasagasti (0.5 M), Manu Sánchez (cesión), G. Koyalipou (0.5 M), Iker Losada (cesión), M. Ryan (cesión), Etta Eyong (3.0 M).
FC Metz (6.2 M): Joseph Mangondo (libre), J. Deminguet, U. Mboula (0.2 M), Y. Lawson (libre), B. Madjo (libre), G. Tsitaishvili (cesión), J. Gbamin (libre), Giorgi Abuashvili (cesión), Boubacar Traoré (cesión), J. Fischer (3.0 M), Terry Yegbe (3.0 M), Habib Diallo (libre).
Elche CF (6.8 M): Ali Houary (libre), Germán Valera (0.1 M), L. Petrot (libre), A. Iturbe (libre), Álvaro Rodríguez (2.0 M), Martim Neto (1.5 M), Víctor Chust (cesión), F. Redondo (2.2 M), Rafa Mir (cesión), André Silva (1.0 M), Iñaki Peña (cesión), G. Diangana (libre), Adrià Pedrosa (cesión).
RCD Mallorca (8.5 M): M. Domenech (sube del filial), Pablo Torre (5.0 M), L. Bergström (libre), Mateo Joseph (cesión), M. Kumbulla (cesión), Jan Virgili (3.5 M).
Rayo Vallecano (8.6 M): A. Batalla (1.6 M), Luiz Felipe (libre), G. Gumbau (cesión), J. Vertrouwd (1.5 M), Fran Pérez (1.0 M), Nobel Mendy (cesión), Alemao (4.5 M).
