Roberto Brasero alerta a España: "Lo peor está por llegar"

Tras un fin de semana más fresco de lo habitual en la que ha penetrado el aire frío de origen polar y ártico, los expertos meteorólogos han anunciado que a partir de este martes 9 de enero entrará una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) por el Cantábrico.

Roberto Brasero ha anunciado que este fenómeno "promete hacernos tiritar" con la llegada de un episodio de nevadas que se prolongará durante el miércoles y el jueves, y unas precipitaciones que afectarán prácticamente a toda la Península y Baleares, aunque serán menos probables en Galicia.

El meteorólogo ha encendido las alarmas tras confirmar que "lo peor está por llegar", aunque el lunes ya se notó el desplome de temperaturas, con valores de bajo cero en muchos puntos del país.

Brasero ha tranquilizado a los españoles y ha explicado que no estamos ante una Filomena: "Si a este frío le sumáramos una borrasca muy potente sería Filomena, pero este año no es tan potente. Viene otra borrasca. La situación es parecida, mucho frío, pero las consecuencias no van a ser iguales".

Este martes, la borrasca estará muy presente sobre todo por el sur, con mucha lluvia. Será el miércoles "cuando llega la DANA que la refuerza: por un lado, hace que las precipitaciones sean más contundentes y también hace que la temperatura baje (...) Si en la superficie tenemos además humedad, aire frío más humedad es igual a nevadas".

Roberto Brasero ha señalado que hay zonas como en Castilla la Mancha y hacia el noreste, donde "se producirá esa confluencia de aire frío y humedad que den esas nevadas que nos puedan preocupar".

Además, el meteorólogo ha comentado que la nieve cuajará en muchos puntos, incluso en el interior de Tarragona, que se convierte en una zona problemática: "Sí vamos a tener una semana fría en la que veremos nevar, y sobre todo que cuajen (...) No tanto en la costa que sería lluvia, pero sí en las sierras pegadas al Prelitoral de Cataluña y la zona de Pirineos que sumarán otros 50-60 cm de nieve".