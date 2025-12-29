Polución: ¿Qué son las partículas PM2.5 y PM10 que causan miles de muertes en España?

Cuando se habla de polución atmosférica, a menudo tenemos la idea de que está causada por el CO2, óxidos de azufre y nitrógeno o metales pesados, pero uno de los componentes más peligrosos de la polución son las llamadas partículas finas. Es como un hollín (y también polvo) en suspensión que se infiltra en el sistema respiratorio de las personas y causa daños devastadores. El corazón y los pulmones son los grandes afectados. Un estudio publicado en 2022 demuestra que en España estas partículas siguen rebasando los niveles que aconseja la OMS.

Las partículas de la materia en suspensión (PM2.5 y PM10) son los productos contaminantes de mayor impacto medioambiental. Cuanto más pequeñas son, más dañinas para la salud pueden resultar. Esto quiere decir que las PM2.5 son las más peligrosas.

Las partículas PM10 son aquellas partículas sólidas o líquidas de diferente composición y tamaño (polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen) que se encuentran dispersas en la atmósfera y que tienen un diámetro aerodinámico menor que 10 µm.

Pueden generarse en la atmósfera, tanto por causas naturales (polvo de cultivos, tierra en suspensión, etc.) como por efecto del hombre, sobre todo ciertas actividades industriales.

Las partículas PM2.5, en cambio, suelen tener su origen sobre todo en actividades humanas, especialmente la combustión de vehículos a motor.

Dos tipos de partículas / SEC/FEC

Uno de los problemas más graves para la salud es la capacidad de estas micropartículas de penetrar en los pulmones e incluso alcanzar los alvéolos, transportando sustancias dañinas a zonas muy sensibles del aparato respiratorio con la posibilidad de agravar enfermedades respiratorias y, en casos extremos, producir la muerte.

Otro de los aspectos clave es el diminuto tamaño de estas partículas, el cual favorece su permanencia en suspensión en el aire así como la entrada a través de los orificios nasales de personas y animales. La alta exposición a dichas partículas puede desembocar en patologías y problemas para la salud, entre los que destacan:

Enfermedades respiratorias. Tanto agravamiento como causa de enfermedades como la bronquitis, el asma o las alergias, irritación de las vías respiratorias y de los pulmones e incluso incremento de la susceptibilidad a las enfermedades de tipo respiratorio.

Enfermedades cardíacas. Diversos estudios ponen de manifiesto la incidencia de las partículas PM 2.5 en patologías sanguíneas y de corazón dando lugar a inflamaciones del sistema circulatorio, cambios en la viscosidad de la sangre y la presión arterial pudiendo ocasionar arritmias, infartos, ictus o agravar otro tipo de enfermedades cardiovasculares.

Contaminación en Barcelona / DANNY CAMINAL

Según datos de la OMS, la contaminación atmosférica puede estar relacionada con el 25 por ciento de todas las muertes por cardiopatía isquémica y el 24 por ciento de los fallecimientos por accidentes cerebrovasculares.

España rebasa los límites aconsejados por la OMS

Todas las comunidades autónomas españolas exceden el límite de partículas contaminantes nocivas para el corazón recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según advierten la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Fundación Española del Corazón (FEC).

A este respecto, la SEC y la FEC han analizado la concentración media anual de estas partículas en todas las comunidades autónomas españolas durante la última década. Todas las regiones, excepto Canarias, Murcia y La Rioja, han logrado disminuir entre 2010 y 2020 la concentración media anual de PM2.5. Sin embargo, la revisión a la baja (hasta los 5 microgramos/m3) del valor límite de concentración anual recomendado por la OMS hace que todas las comunidades lo rebasen.

En cuanto a las PM10, solo en Canarias y Galicia se ha incrementado la concentración media anual de estas partículas, aunque únicamente Extremadura, Navarra y Aragón se sitúan por debajo del límite recomendado por la OMS que, en el caso de las PM10, se sitúa en 15 microgramos/m3.

En este contexto, la FEC y la SEC han presentado el proyecto SEC-FEC Verde, cuyo objetivo general es disminuir la morbimortalidad de las enfermedades cardiovasculares relacionada con la contaminación.

El tráfico genera una gran cantidad de PM2.5 / Efe

"Las guías de Calidad del Aire del 2021 de la OMS son más restrictivas con las concentraciones de contaminantes recomendadas en el ambiente, por lo que, aunque en España ha habido cierta mejora en la calidad del aire en la última década, todavía estamos lejos de alcanzar esas recomendaciones", valora el doctor Jordi Bañeras, asesor del proyecto SEC-FEC Verde.

El especialista en cardiología añade que "estas guías actualizadas de la OMS van de la mano de la evidencia científica que indica que no existe umbral a partir del cual la contaminación atmosférica es dañina, sino que mínimas concentraciones de contaminantes en el ambiente ya se asocian a mayor morbimortalidad cardiovascular".

Estrategias de prevención

Por todo ello, para ambas entidades es "urgente" seguir desarrollando estrategias personales y poblacionales de prevención, desde fomentar el transporte activo, a pie o en bicicleta, al teletrabajo o políticas medioambientales.

En este sentido, no solo el tráfico rodado es el único responsable de emisión de contaminantes, sino que hay que abordar todas las fuentes, como la generación de contaminantes en la industria, los puertos y aeropuertos y en las viviendas, sobre todo por combustión en calderas y cocinas, tal y como ha señalado recientemente un informe de la Alianza Europea de Salud Pública (EPHA, por sus siglas en inglés). Este informe apunta a España como uno de los países europeos con menos emisiones contaminantes. "Aun así, hay margen de mejora", concluyen la SEC y la FEC.