Este es el pino español que aspira a convertirse en Árbol Europeo del Año

Un año más arranca la competición por el árbol más emblemático de la Unión Europea y, nuevamente, hay participación española destacada. El Pino de Juan Molinera en Abengibre (Albacete) aspira a convertirse en el Árbol Europeo del Año, cuyo plazo de votación ya esta abierto a todos los ciudadanos. Se le puede votar en este enlace.

Este árbol singular representa a España en el concurso, después de haber sido el ganador del título de Árbol del Año en España en el certamen organizado por la ONG Bosques sin Fronteras, con la colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Cuatro siglos de edad

El Pino de Juan Molinera es un árbol con más de 400 años de antigüedad, 19 metros de altura y 2,6 metros de perímetro de tronco, que lo convierte en uno de los atractivos monumentales de la zona de antiguos huertos en la que se ubica.

Se trata de un elemento singular en una zona de antiguos huertos por los que han pasado generaciones de agricultores. Sus dimensiones lo convierten en una clara referencia para los habitantes del municipio, ya que este pino ha sido testigo de sus vidas cotidianas a través del cultivo y el trabajo de la tierra, detallan desde Bosques sin Fronteras.

Pino de Juan Molinera / Andrés González

Este ejemplar cobra gran importancia desde que en Agengibre brotaba agua de sus 56 fuentes y manantiales. El árbol ha conseguido sobrevivir a los cambios climáticos y culturales, a pesar que de que los últimos años, las fuentes se han ido secando y, por tanto, los cultivos se han abandonado.

Árbol del año en España

La elección de este ejemplar como Árbol del año en España, le permite optar al certamen "European Tree of the Year", que este año cuenta con participantes de más de una quincena de países.

Javier García Cebrián, alcalde de Abengibre, ha expresado que “tenemos por delante cuatro semanas muy intensas en las que el Ayuntamiento pondrá en marcha toda una serie de iniciativas alrededor de nuestro patrimonio natural para acompañar a nuestro árbol en su periplo europeo”.

Por su parte, la presidenta de Bosques Sin Fronteras, Susana Domínguez, explica que "este árbol es un símbolo y un referente histórico de la importancia que tuvieron los árboles en el pasado, merece nuestro respeto y proclamación como Árbol del Año 2025”.

El Pino de Juan Molinera fue el candidato más votado en un concurso español al que se presentaron 10 ejemplares, 4 bosques y 4 bosques urbanos de otras provincias de España. Logró más de 6.000 votos. Tras él quedaron la Encina de Artziniega en Álava con 4.136 votos y, en tercer lugar, el Pino Centenario del Parador de Mazagón en Moguer (Huelva) con 2.349 votos. Las votaciones para el concurso European Tree of the Year ya han comenzado se extenderán hasta el 24 de febrero. Los resultados obtenidos de la votación serán revelados en la ceremonia de entrega de los premios, que se celebrará en Bruselas el próximo mes de marzo.