Los pesticidas siguen subiendo en España: ya hay 130 diferentes en los alimentos cotidianos

Los alimentos cotidianos de los hogares españoles están contaminados por 130 plaguicidas diferentes, lo que representa un 23 % más que el año anterior, según los últimos datos disponibles del Programa de Control de Residuos de Plaguicidas de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), analizados por Ecologistas en Acción en su informe ‘Directo a tus hormonas’.

Entre los plaguicidas detectados, 60 son sustancias no autorizadas por la UE y otros 15 son candidatas a ser sustituidas porque tienen efectos cancerígenos, tóxicos para la reproducción, de disrupción endocrina o cumplen dos de las tres siguientes características: persistencia, bioacumulación y toxicidad.

Además, 49 de los plaguicidas encontrados son disruptores endocrinos (EDC) que dañan al sistema hormonal y 15 son sustancias PFAS o ‘químicos eternos’, tóxicos muy persistentes que se relacionan con graves problemas de salud, añade el informe.

Aplicación de plaguicidas en un cultivo / Pixabay

En porcentaje, el 37 % de los alimentos contenían residuos de plaguicidas, que sube al 41 % en el caso de frutas y verduras.

Aunque el porcentaje de muestras contaminadas por encima del límite legal fue bajo, del 1,73 %, Ecologistas en Acción ha ido un paso más allá y ha analizado los plaguicidas detectados porque, para los plaguicidas más tóxicos, cualquier cantidad ingerida puede suponer un riesgo para la salud. Además, la exposición combinada supone un cóctel tóxico desconocido, del que la comunidad científica viene alertando continuamente.

Para Kistiñe García, responsable del Área de Tóxicos de Ecologistas en Acción y coautora del informe, “las Administraciones deben prestar atención a la exposición combinada a múltiples plaguicidas, un problema de salud pública de efectos desconocidos y que nuestra investigación demuestra que se produce en el 24 % de los alimentos, contaminados por dos o más pesticidas con casos extremos de nueve plaguicidas en una misma pieza”.

Más plaguicidas en los productos importados

Según el origen de los alimentos, el porcentaje de alimentos con plaguicidas no autorizados más tóxicos resulta ser el doble en los productos importados: un 10 % frente al 4,70 % de los locales. Sin embargo, los productos españoles tienen más plaguicidas disruptores endocrinos, candidatos a la sustitución y PFAS.

Piden al Gobierno que potencie la agricultura sin plaguicidas / Agencias

Los datos del estudio demuestran que la población española está ampliamente expuesta a plaguicidas a través de la alimentación, lo que supone un problema de salud pública, sin olvidar que afecta a las personas que producen los alimentos, a sus comunidades y a la naturaleza.

Por todo ello, Ecologistas en Acción exige al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que “ayude realmente a que los alimentos producidos en el Estado español se diferencien como productos sin tóxicos, para que permitan vivir digna y saludablemente a las personas que los producen. Esto redundaría en una mejora de la naturaleza y de la soberanía alimentaria necesaria para resistir luchas comerciales como la de los aranceles”.

La organización ecologista también recomienda a la población que elija alimentos locales y de temporada, “evitando así parte de los plaguicidas que se emplean para conservar frutas y verduras, que evitan el impacto del transporte a grandes distancias y ayudan a la agricultura local”.

Sin embargo, como afirma Koldo Hernández, coordinador del Área de Agua de Ecologistas en Acción: “La responsabilidad no es individual: comer alimentos sin tóxicos es un derecho de toda la población que la Administración debe garantizar”.