Peligro en el Mediterráneo: se han detectado medusas 'azules' en estos lugares

Aunque es poco habitual que hablemos de bancos de medusas en pleno mes de abril, el cambio climático está modificando el comportamiento de estos molestos animales que protagonizan plagas en nuestras playas cuando llegan las altas temperaturas.

Como muchos de vosotros emigraréis durante el puente de Mayo, festivo en la Comunidad de Madrid, a las playas y costas del Mar Mediterráneo, atento a la conocida como medusa 'azul'.

Según el programa 'Tiempo al tiempo' de Cuatro, estas medusas se encuentran en aumento en las costas catalanas, de la Comunidad Valenciana y de Cádiz (sobre todo en la zona de Tarifa). Unos molestos invertebrados que se quedan varados en la arena y cuyo nombre real es medusa-velero.

¿Son peligrosas las 'medusas azules'?

Aunque se conocen como medusas 'azules', también las hay de color púrpura y se consideran a día de hoy una plaga invasora.

Ante la cuestión de si estos invertebrados resultan peligrosos para el ser humano, el experto David Giménez explicó para el citado programa que no pueden serlo: "estas medusas no cuentan con las famosas células aguijón, entonces no pueden traspasar la piel humana y no son peligrosas".

Una sensación de tranquilidad al escuchar este testimonio de mano de este etólogo de mamíferos marinos que ha hablado para el formato 'Tiempo al tiempo'. Eso sí, en caso de encontrarnos con un banco de medusas 'azules', el susto nos lo llevamos.