El Mediterráneo se llena de peces tropicales, algunos de ellos venenosos

Murat Draman es un instructor de buceo que trabaja en la costa de la provincia de Antalya, al sur de Turquía, y este verano ha visto cómo la temperatura en el mar rozaba los 30 °C en varias ocasiones. Algo totalmente inusual.

"Estábamos a 30 metros de profundidad esta mañana y el agua estaba a 29 °C", comenta Draman a la agencia AFP, demostrando así la rápida "tropicalización" que sufre el mar Mediterráneo.

Impulsadas por el aumento de la temperatura del agua, cientos de especies nativas del Mar Rojo se están desplazando a través del Canal de Suez hacia el Mediterráneo oriental, alterando los ecosistemas, según los científicos.

El pez león, especie venenosa que abunda ya en el Mediterráneo oriental / Agencias

La amenaza se cierne sobre todo el Mediterráneo, uno de los mares con mayor calentamiento, que este año registró los meses de junio y julio más calurosos jamás registrados, según datos del centro de investigación Mercator Ocean International.

Hace diez años, en una inmersión era posible ver uno o dos peces león, ahora se ven 15 o 20, más incluso que en el Mar Rojo

Draman, quien recuerda cuando la temperatura del agua alcanzaba los 25 °C en agosto a principios de la década de 2000, comentó haber visto docenas de especies del Mar Rojo colonizando las cristalinas aguas de Antalya, donde la temperatura superficial alcanzó casi los 32 °C esta semana.

El llamativo pero altamente venenoso pez león (Pterois miles), con sus largas aletas moteadas que miden alrededor de 26 centímetros (10 pulgadas), se encuentra ahora en su hábitat natural en estas temperaturas cálidas y causando estragos en el ecosistema local.

El Mediterráneo se tropicaliza a pasos agigantados / Diario de Ibiza

"Hace aproximadamente una década, veíamos uno o dos. Ahora hablamos de 15 o 20 por inmersión, incluso más que cuando vamos al Mar Rojo", declaró Draman a AFP. Esto afecta a las especies nativas. "Son grandes depredadores. Los peces pequeños como los gobios sufren mucho; ya casi no los vemos".

"Una advertencia"

Estas especies invasoras están alterando los ecosistemas del Mediterráneo oriental, la zona más cálida del mar y la que se está calentando más rápido, explicó el profesor Gil Rilov, investigador del Instituto de Investigación Oceanográfica y Limnológica de Israel (IOLR), quien también imparte clases en la Universidad de Haifa.

"La invasión comenzó casi inmediatamente después de la apertura del Canal de Suez en 1869", afirmó. "Pero ahora hace más calor, y además (en 2015), los canales se hicieron más profundos y anchos, por lo que cada año llegan más especies nuevas", declaró el biólogo marino a AFP, admitiendo que algunas de las nuevas llegadas también podrían ser beneficiosas en aguas que se están volviendo demasiado cálidas para las especies nativas.

Y muchas de estas especies, que se han vuelto omnipresentes en las costas de Turquía, Líbano e Israel, ahora se están desplazando más al oeste, añadió, señalando al pez conejo (Siganus rivulatus), que recientemente colonizaron las aguas de Malta, a más de 1.700 kilómetros del Canal de Suez.

En el Mediterráneo oriental, muchas especies nativas ya han desaparecido por esta invasión y es un anticipo de lo que sucederá pronto en la parte occidental

Lo que está sucediendo en el Mediterráneo oriental, donde muchas especies nativas ya han desaparecido, "es una advertencia", añadió Rilov, señalando dos posibles causas de su desaparición: aguas excesivamente cálidas y una feroz competencia con estas especies invasoras.

El pez conejo, otra especie invasora en el Mediterráneo / Francois Libert

"Lo que está sucediendo aquí ocurrirá dentro de cinco, diez o veinte años en el norte y el oeste del Mediterráneo", predijo.

La semana pasada, las cifras de Mercator mostraron que el mar registró su julio más cálido registrado, con una temperatura superficial promedio de 26,68 °C, una cifra que preocupa a los expertos.

"Ausencia de depredadores"

Esta "tropicalización" también podría ocurrir en los próximos años a través del Estrecho de Gibraltar, en el extremo más alejado de la cuenca mediterránea, según un estudio publicado en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias en abril de 2024.

En él, los autores advirtieron que incluso en un escenario climático intermedio, el calentamiento del océano Atlántico podría ver migrar a ciertas especies desde las costas meridionales de África occidental hacia el Mediterráneo occidental para 2050.

Un escenario más pesimista podría incluso llevar al Mediterráneo a una "total tropicalización" para 2100, advirtieron.

Ante tal amenaza, Draman afirmó que las especies invasoras deben mantenerse lo más lejos posible de las áreas marinas protegidas "para preservar la biodiversidad".

"Es evidente que, con la ausencia de depredadores mediterráneos, especies como el pez león se encuentran muy a gusto aquí y su población aumenta año tras año", afirmó. "En el mar Rojo, el pez león tiene depredadores. Hay tiburones y barracudas. Aquí, no tenemos nada de eso", añade.