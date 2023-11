¡Qué listo! Así ayuda un Golden Retriever a su amigo para acertar la respuesta

Un perro le chiva a otro la respuesta correcta para que el dueño le de un premio

Se dice que los perros son los mejores amigos del hombre, pero puede que también entre ellos sean colegas. No lo digo yo, lo dicen estas mascotas que nos acompañan en casa y que no dejan de apoyarse las unas a las otras. Sino que se lo digan a este mascota cuyo dueño le quiere dar un premio y que debe recibir la ayuda de otro Golden Retriever para conseguirla.

Gracias a la página de Facebook conocida como The Pet Collective, podemos ver un vídeo en el que un dueño quiere premiar a su perro con una gominola si le da la pata correcta. Se trata de un gesto muy sencillo de cumplir, pero la mascota parece que no lo comprende.

Al lado se encuentra un Golden Retriever que mira atentamente la secuencia esperando el desenlace correcto. Sin embaro, se percata de que su 'amigo' no se está dando cuenta de que el dueño solo le dará la comida si le da la pata. ¿Qué hace para ayudarle? 'Chivarle' la respuesta: le enseña cómo se levanta la pata para que el otro perro le mire y sepa qué hacer.

Evidentemente, un vídeo tan bonito como este no ha tardado en hacerse viral. Miles de personas ya lo han visto tanto dentro como fuera de Facebook. Y a pesar de la inestimable ayuda del Golden Retriever, la mascota no da con la 'tecla': solo mira la gominola que quiere de su dueño. Sin embargo, el hombre se da por vencido, sin saber nosotros si le dio la chuche o no.