¿Qué hacer si encontramos un pollito caído en el suelo?

La ONG SEO/BirdLife ha lanzado este miércoles su campaña ‘No lo cojas’ para sensibilizar y dar a conocer a la población qué hay que hacer en el caso de encontrarse con una cría de ave “caída y en apuros” en el suelo, “ahora que llega el verano y el calor”.

La organización conservacionista advierte en un comunicado de que el impulso de “intentar ayudar y salvar a tan indefensas criaturas” puede transformarse en realidad en “una condena para estas aves”, ya que “se desarrollan a una velocidad vertiginosa” y la mayoría de las veces se limitan a seguir la pauta natural de abandonar el nido cuanto antes, por lo que caer al suelo forma parte de su proceso de aprendizaje.

Por ejemplo, un gorrión puede abandonar su nido antes de cumplir las dos semanas de edad, ya que en el nido “son extremadamente vulnerables” ante los depredadores y, aunque no sean capaces de volar bien, en ocasiones es preferible no hacer nada con él si vemos que está en un lugar seguro. “Sus padres se siguen encargando de alimentarlos durante este período”, pues pueden localizarlos con facilidad y “es realmente difícil” que abandonen a la cría.

Esquema del protocolo de actuación | SEO

Golondrinas, mirlos y vencejos también se desarrollan con rapidez y, cuando los pollitos están completamente recubiertos de plumas, SEO/BirdLife afirma que es probable que su situación sea “completamente normal, voluntaria y no requiera ningún tipo de intervención por nuestra parte”.

En el caso de los vencejos, son aves que pasan la mayor parte de su vida en vuelo y no están adaptados a posarse en el suelo, desde donde les cuesta despegar. Si no están lesionados, bastará con posarlos en la palma de la mano, lo más alta posible, en un sitio abierto. “Si el vencejo está capacitado para volar, despegará de inmediato. Nunca hay que lanzarlo o impulsarlo. En el caso de las crías de vencejo, es preciso recurrir de nuevo a un centro de recuperación”, señala la entidad.

No obstante, a veces las crían caen del nido antes de tiempo por accidente y acaban en un lugar peligroso y, en esos casos “es recomendable acudir a un centro de recuperación de la fauna” o ponerse en contacto con las autoridades ambientales como los agentes forestales o el SEPRONA a través del 112.

Los vencejos a veces vuelan levantándolos del suelo con la mano, pero sin impulsarlos | SEO

La organización ecologista indica que a menudo lo mejor es no hacer nada y dejar que la Naturaleza siga su curso e insiste especialmente en que no se debe alimentar al pollo con galletas, pan o leche (la leche puede llegar a matarlo directamente), ni mojar los orificios sobre el pico (lo que puede taponar su respiración y condenarle a “una muerte lente y dolorosa”), ni manipular el ave con las manos más de lo imprescindible, so pena de estropear su plumaje.

Cosas básicas si encuentro un pollito caído:

NO alimentar a la cría con leche, galletas, o miga de pan . Da igual la especie: necesitan proteínas para desarrollarse adecuadamente. La leche puede matarla directamente

. Da igual la especie: necesitan proteínas para desarrollarse adecuadamente. La leche puede matarla directamente NO mojar los orificios sobre el pico por los que el ave respira al intentar dar de beber a la cría. Lo más probable es que la condenes a una muerte lenta y dolorosa

por los que el ave respira al intentar dar de beber a la cría. Lo más probable es que la condenes a una muerte lenta y dolorosa NO manipular al ave con las manos en contacto con el plumaje más de lo imprescindible, pues estropeará sus plumas e incapacitará al joven ave para la vida en libertad

en contacto con el plumaje más de lo imprescindible, pues estropeará sus plumas e incapacitará al joven ave para la vida en libertad El mejor lugar para mantener un ave mientras se traslada a un Centro de Recuperación de Fauna , es en el interior de una caja oscura, con algún orificio de ventilación, y con el fondo cubierto de papel absorbente.

Más información: Listado de centros de recuperación de fauna , y Escuela Aves de Barrio: Pollito ¿huérfano?

