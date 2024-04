El chocolate, en peligro: un virus está destruyendo los cultivos de cacao

El chocolate puede sufrir una bajada de producción y un aumento de precios si no se halla un rápido remedio a un problema que acaba de aparecer. Un virus de rápida propagación amenaza la salud del árbol del cacao y, por tanto, de las semillas secas con las que se elabora el chocolate, poniendo así en peligro el suministro mundial de la golosina más popular del mundo.

Alrededor del 50% del chocolate mundial procede de árboles de cacao de Costa de Marfil y Ghana, países de África Occidental. El virus está atacando los cultivos de Ghana, provocando pérdidas de cosecha de entre el 15% y el 50%, según un estudio que acaba de publicarse.

Propagada por unos pequeños insectos llamados cochinillas que se comen las hojas, brotes y flores de los árboles, la enfermedad del Virus de los Brotes Hinchados del Cacao (CSSVD) es una de las amenazas más dañinas para el ingrediente base del chocolate.

Un agricultor junto a un árbol de cacao, en Ghana / Pinterest

“Es una amenaza real para el suministro mundial de chocolate", afirma Benito Chen-Charpentier, profesor de matemáticas de la Universidad de Texas en Arlington (EEUU) y autor de ‘Cacao sustainability: The case of cacao swollen-shoot virus co-infection’, que acaba de aparecer publicado en la revista PLOS ONE.

"Los pesticidas no funcionan bien contra la cochinilla harinosa, lo que obliga a los agricultores a intentar evitar la propagación de la enfermedad talando los árboles infectados y plantando ejemplares resistentes. Pero, a pesar de estos esfuerzos, Ghana ha perdido ya más de 254 millones de árboles de cacao en los últimos años”, agrega el experto.

Los agricultores pueden combatir las cochinillas administrando vacunas a los árboles para inocularles el virus. Pero estas vacunas son caras, sobre todo para agricultores con bajos ingresos, como suelen ser los de Ghana, y los árboles vacunados producen una menor cosecha de cacao, lo que agrava la situación.

Buscando soluciones

Chen-Charpentier y sus colegas de la Universidad de Kansas, Prairie View A&M, la Universidad del Sur de Florida y el Instituto de Investigación del Cacao de Ghana han desarrollado una nueva estrategia: utilizar datos matemáticos para determinar a qué distancia pueden plantar los agricultores los árboles vacunados para evitar que las cochinillas salten de un árbol a otro y propaguen el virus.

Frutos del cacao / Pinterest

"Las cochinillas se desplazan de varias maneras: de copa en copa, transportadas por hormigas, o arrastradas por el viento", explica Chen-Charpentier. "Lo que necesitábamos era crear un modelo para los cultivadores de cacao, de modo que pudieran saber a qué distancia podían plantar con seguridad los árboles vacunados de los no vacunados, a fin de evitar la propagación del virus manteniendo al mismo tiempo unos costes asumibles para estos pequeños agricultores."

Experimentando con técnicas matemáticas de creación de patrones, el equipo creó dos tipos diferentes de modelos que permiten a los agricultores crear una capa protectora de árboles de cacao vacunados alrededor de los árboles no vacunados.

"Aunque todavía son experimentales, estos modelos son interesantes porque ayudarían a los agricultores a proteger sus cultivos y a obtener mejores cosechas", afirma Chen-Charpentier. "Esto es bueno para los agricultores y también para la adicción mundial al chocolate", ironizó.

Estudio de referencia: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0294579

..............

Contacto de la sección de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es