Asegura que vivió en una nave alienígena durante 3 meses y que le dieron un mensaje impactante

¿Has tenido alguna vez un 'encuentro en la tercera fase' con algún tipo de extraterrestre? Probablemente no, pero Alex Collier, un ex oficial del Ejército de los Estados Unidos, ha concedido una entrevista en exclusiva para Science Alert en la que habla sin tapujos sobre sus vivencias con los alienígenas. No solo se encontró con uno: fueron dos y vivio en una nave extraterrestre durante 3largos meses.

Según el relato de este ex militar, se reunió con dos extraterrestres 'azulados' en la década de 1980 y le dijeron que hay "135 mil millones de ellos en el espacio". Un dato revelador y muy exacto que confirmaría que hay alienígenas en el espacio, de no ser por la falta de evidencias que sustenten esta historia.

Alex Collier también explica que fue trasladado a una nave extraterrestre, donde se vio obligado a utilizar un cinturón especial para que los alienígenas, conocidos como andromedianos llamados Visaseus y Moroanay, pudieran hablar con él durante 3 meses sin problemas de comunicación.

La pareja de alienígenas le contó que el universo fue creado hace 21.135 millones de años y contiene más de 135 mil millones de habitantes. Estando en el campo, Alex Collier se quedó dormido y despertó en una camilla: "había un 'hombre', que era muy alto, de unos 2,50 metros de altura, y tenía la piel azul clara y físicamente perfecto. Todo lo que pude decirte fue que reconocí instantáneamente quiénes eran estos hombres y que no tenía miedo, y que los amé al instante".

¿Y por qué esta especie de extraterrestres lo eligieron a él: "genéticamente, el linaje de mi familia llega a ellos y la historia que me contaron fue que hace 62.000 años estuve aquí como parte de un puesto de avanzada. Traté de interrumpir una discusión entre otras dos razas visitantes y me mataron, lo que me ha puesto en el ciclo de reencarnación de la Tierra".