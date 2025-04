Las intenciones de Jon Rahm y Sergio García en el próximo Masters

Jon Rahm, ganador en 2023 y Sergio García, en 2017, tienen ya en mente el primer torneo ‘Grande’ y sin duda el más especial, el Masters de Augusta que llega en Augusta National del 10 al 13 de abril, aunque primero tendrán que buscar su mejor puesta a punto en el LIV Golf Miami que arranca este viernes en el Trump National Doral, en Florida, quinta prueba de la temporada del circuito saudí.

Ambos saben lo que es enfundarse la chaqueta verde y también el éxito en el LIV Golf así que les llegan dos semanas apasionantes, empezando por Miami para acabar la siguiente en el espectacular recorrido de Augusta.

Un total de 12 jugadores del LIV Golf tomarán parte en el ‘Major’ y los dos españoles volverán a competir en Augusta con la misma pasión que han hecho los últimos años y, quizá, volver a tener sus opciones de lograr la victoria.

Los 12 jugadores que disputarán el Masters la semana que viene posan en el LIV Golf Miami / LIV GOLF

Preparación para el Masters

“Me encanta jugar esta semana en Miami porque es la mejor preparación para afrontar Augusta”, decía Jon Rahm en la previa del torneo en Florida. “Tengo muchas ganas de jugar un gran torneo y ver los avances en mi juego que espero poder ofrecer en el Masters con las ideas muy claras de lo que tengo que hacer”, comentó el vasco.

“He tenido la suerte esta temporada de tener buenos finales de torneo aunque no puedo decir que haya jugado a mi máximo nivel”, reconocía. “He podido firmar grandes tarjetas pero no me he sentido del todo cómodo con parte de mi juego y lo necesito en perfecto estado de cara a la próxima semana”.

Jon Rahm ya tiene la mente en el Masters aunque espera hacer un gran papel en Miami / LIV GOLF

Para Sergio García, el Masters también significa todo ya que es su única victoria en un ‘Grande’ y llegó tarde en su carrera (2017) aunque cree que aún tiene la pasión y el juego demostrado este año para volver a optar a otro título a sis 46 años.

"Voy con toda la ilusión del mundo"

“Espero tener una buena semana en Miami y que me lleve con la mejor confianza a Augusta”, decía el castellonense. “Miami es una magnífica preparación para el Masters y no hay nada como la competición para sentirte listo para un ‘Grande’”, comentó el de Borriol.

“Voy con toda la ilusión del mundo, a disfrutar de la semana y realmente la espero, aunque seguro que ésta también será buena si mantengo el nivel de los últimos torneos”.

Sergio García está disfrutando de un año especial con los 'Fireballs' que suman tres triunfos seguidos / LIV GOLF

Y es que ganar en el Masters con 45 años no está al alcance de muchos. De hecho, solo cinco jugadores en la historia han ganado un 'Grande' por encima de esa edad y en el Masters solo lo ha conseguido el mítico Jack Nicklaus, en 1986.

“Mentalmente, he mejorado mucho en los últimos años, especialmente en el último año y medio. Siempre he amado el golf pero en este último año y medio realmente lo estoy disfrutando de una manera especial”, comentó el de Borriol, que busca su cuarto triunfo consecutivo con los ‘Fireballs’ y poner en peligro a Joquin Niemann y Jon Rahm que le preceden en la clasificación individual.