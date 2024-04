La curiosa condición de Tiger Woods: "Nada de sexo hasta..."

Tiger Woods se está ejercitando intensamente para el próximo Masters de Augusta, que se celebrará del 11 al 14 de Abril en el Augusta National Golf Course. Según un amigo íntimo, ha tomado medidas extremas para llegar en el mejor estado de forma posible.

Un compañero de profesión de Woods, que aún no ha confirmado su participación en el torneo, ha declarado al ‘The New York Post’ que Tiger “está enfocado. Está entrenando duramente en el gimnasio. Está siguiendo una dieta saludable. Incluso ha renunciado al sexo. Eso es algo que hace ahora cuando se está preparando: nada de sexo hasta que el torneo haya terminado. No quiere que nada le distraiga”.

Actualmente, Woods está soltero. Su última relación conocida, con Erica Herman, terminó abruptamente en 2023. Ella lo demandó por 30 millones de dólares en un intento de romper un acuerdo de confidencialidad que había firmado, pero abandonó el caso en noviembre del año pasado. Cuando ‘The New York Post’ preguntó a su entorno si Woods está saliendo con alguien en la actualidad, su amigo respondió: “No hay nadie”.

La cuestión de si el sexo antes de competir puede afectar al rendimiento no es nueva. Por ejemplo, Ali afirmó en una ocasión que estuvo seis semanas sin sexo antes de un gran combate, al igual que Tyson, que más tarde reveló que pasó cinco años sin tener relaciones sexuales durante su mejor etapa.

Los San Francisco 49ers de la década de los 80', en la NFL, tenían partidos marcados en rojo en el calendario en los que estaba prohibido tener sexto el día antes de partido. Algo similar hizo Fabio Capello con la selección inglesa en la preparación para el Mundial de 2010, alegando que podría "distraerlos".

Tiger Woods aún no ha confirmado su participación en el Masters, pero según los rumores, la leyenda lo está dando por hecho a su círculo más íntimo.