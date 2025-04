La chaqueta verde del Masters de Augusta: historia, reglas y quién la conserva tras ganar el torneo

Pocas prendas en el mundo del deporte tienen tanto peso simbólico como la chaqueta verde del Masters de Augusta. No hay medalla ni trofeo que cause tanto respeto silencioso como esa pieza de sastrería única, entregada al campeón del primer major del año.

Pero, ¿de dónde viene esta tradición? ¿Quién la guarda? ¿Cuáles son las reglas que rodean este icónico atuendo? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la chaqueta verde, el símbolo supremo del golf.

La historia de la chaqueta verde se remonta a 1937, cuando el Augusta National Golf Club comenzó a utilizarla como uniforme distintivo para sus socios. La idea era que los espectadores pudieran identificar fácilmente a los miembros del club para pedirles ayuda o información durante el torneo.

En 1949, el club decidió que el campeón del Masters también debía vestirla como símbolo de pertenencia honoraria. Ese año, Sam Snead fue el primer jugador en recibirla tras su victoria. Desde entonces, cada ganador del Masters recibe su chaqueta en una ceremonia solemne e inconfundible.

Cómo es la chaqueta verde y quién la confecciona

La chaqueta está hecha con una lana ligera de color “Masters Green” (Pantone 342) y forro dorado. Lleva el escudo del Augusta National en el bolsillo izquierdo. El proveedor oficial durante muchos años ha sido Hamilton Tailoring Company, de Cincinnati, aunque la sastrería es personalizada.

Tras ganar el torneo, el jugador se prueba una chaqueta que suele ser estándar (hay varias tallas preparadas para la ceremonia), pero luego recibe una hecha a medida en los meses siguientes.

Sergio Garcia ganó el Masters en 2017 / EFE

La entrega de la chaqueta verde tiene lugar el domingo por la tarde, tras la finalización del torneo. En el putting green del Augusta National, el campeón del año anterior ayuda a colocar la chaqueta al nuevo ganador en un gesto cargado de simbolismo y respeto.

Solo hay una excepción: si un jugador gana dos años consecutivos, como ocurrió con Jack Nicklaus o Tiger Woods, es el presidente del club quien le coloca la chaqueta a sí mismo.

¿Quién se queda la chaqueta? ¿Dónde se guarda?

Una de las grandes curiosidades del Masters es que los campeones no pueden conservar la chaqueta en casa de forma permanente.

Según las normas del Augusta National:

El ganador puede llevársela a casa durante un año tras la victoria.

tras la victoria. Pasado ese tiempo, debe devolverla al club , donde quedará guardada en una sala privada dentro de la Champions Locker Room .

, donde quedará guardada en una sala privada dentro de la . A partir de entonces, solo puede usarla cuando visita Augusta, nunca fuera del club.

En resumen: la chaqueta es un préstamo, no una propiedad. Salvo una excepción histórica…

En 1961, el sudafricano Gary Player ganó el Masters y se llevó la chaqueta a casa… sin saber que debía devolverla. Durante años, la conservó en su país. Cuando el club le pidió su devolución, él respondió con sentido del humor: “Tendrán que venir a buscarla a Johannesburgo”. Finalmente, Augusta lo dejó estar. Hoy, la chaqueta de Player sigue siendo la única oficialmente “extraviada”.

Scottie Scheffler es el vigente campeón del Masters / EFE

La chaqueta verde no se puede comprar, no se regala y no se entrega más que a los campeones. Representa mucho más que un título. Es una membresía vitalicia a uno de los clubes más exclusivos del mundo, un símbolo de que has vencido al Augusta National, un campo que no regala nada.

Golfistas como Seve Ballesteros, José María Olazábal, Sergio García o Jon Rahm han sentido ese momento mágico en el que se les coloca la chaqueta. Un instante que transforma carreras… y que queda grabado en la historia del golf.