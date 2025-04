Ballester, inesperado protagonista en el Masters de Augusta: "Me olvidé de que teníamos baños"

José Luis Ballester se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la primera ronda del jueves del Masters de Augusta. Seguramente, ni él se hubiera llegado a imaginar que sería noticia en su debut en uno de los cuatro 'majors'. El golfista de 21 años, que precisamente vivía su debut, sintió la necesidad de ir al baño en plena competición, cuando se encontraba alrededor del hoyo 13 y optó por orinar en el famoso canal Rae's Creek.

"Me olvidé por completo de que teníamos baños a la izquierda del 'tee' de salida. Y entonces me dije: 'Necesito orinar de verdad", narró el golfista a periodistas al término de la ronda. Pese a darles la espalda, Ballester estaba en ese momento a la vista de los aficionados del Augusta National, que le dedicaron una enorme ovación. Era seguido por una gran multitud ya que formaba parte de un grupo del máximo nivel con los estadounidenses Scottie Scheffler, vigente dueño de la chaqueta verde de campeón, y Justin Thomas, ganador de dos PGA Championship.

"No sabía muy bien adónde ir, y como JT (Justin Thomas) tenía problemas en el green, me dije: voy a escabullirme aquí en el río y probablemente la gente no me vea mucho", detalló. "Y entonces me aplaudieron. Probablemente ha sido uno de los aplausos más fuertes que he recibido hoy, así que ha sido divertido", añadió un tipo que no expresó arrepentimiento alguno por protagonizar una de las grandes anécdotas de la jornada. "No fue nada embarazoso para mí. Si tuviera que volver a hacerlo, lo volvería a hacer".

Txema Olazábal no dio crédito: "No te lo puedo creer. No lo sabía. Si el baño está ahí al lado, cruzas el puente...", aseguraba entre risas. "Anécdota de novato, el próximo año que mire bien dónde están los servicios", añadió.

Ganador del campeonato amateur de Estados Unidos, concluyó la primera vuelta de su carrera en el Augusta National en 76 golpes, cuatro sobre par.