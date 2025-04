Tsitsipas carga contra Madrid

Con la ausencia de Carlos Alcaraz, la eliminación de Novak Djokovic y la baja de Holger Rune, el camino para el resto de favoritos en el Masters 1.000 de Madrid se ha allanado. Entre los que aspiran al título en la Caja Mágica se encuentra un Stefanos Tsitsipas que superó en su estreno al alemán Jan-Lennard Struff por 3-6, 6-4 y 6-3 en casi dos horas de partido.

Tsitsipas llegaba a Madrid tras haberse retirado en los cuartos de final del Barcelona Open por problemas en la zona lumbar y aunque parece estar recuperado, tras su duelo contra Struff criticó la gran carga de partidos del tenis actual. "Tenemos que ajustar el calendario, es algo muy necesario. Entendemos que hay contratos que hay que respetar, pero hay muchos Masters 1000 en el año y además son de asistencia obligatoria", apuntó, revelando que "una vez tuve que jugar Indian Wells y Miami sin estar al 100% y la verdad es que no fue una buena experiencia".

Tras su trabajado partido contra Struff, el griego explicó también lo que supone la gira de tierra batida, con condiciones cambiantes en función de cada escenario, afirmando que "la gente no lo entenderá del todo, pero la pista de Barcelona es más lenta que la de Montecarlo". "En Barcelona hay muchos más intercambios, y aquí noto que no tenemos tantas armas, sino que hay que potenciar lo que tienes porque los golpes se amplifican", analizó. "Roma se parece a Montecarlo y Barcelona, y en Roland Garros en cada una de las pistas es distinta. Por ejemplo, en la Suzanne Lenglen no hay tanto bote pero en la Phillippe Chatrier si, y puedes dar mucha velocidad a la bola", zanjó al respecto.

Para terminar, Tsitsipas habló de las condiciones de pista madrileña, afirmando que "estaba injugable". "La notaba como una pista de hielo cuando me intentaba deslizar. No había sentido nunca algo así en una pista de tiera batida. Es una tierra diferente a la que se suele usar, yo tengo mucha experiencia en esta superficie y es frustrante jugar así", aseguró.

El tenista griego vivió además una escena curiosa en su duelo contra el alemán. Tras el golpe ganador, fue a sentarse en el banco sin darse cuenta que ya había ganado el partido. Hasta que no vio a su rival venir a darle la mano no reacción un Stefanos que está ya en tercera ronda.

Este lunes tendrá una nueva cita sobre el polvo de ladrillo madrileño. Será ante un rival complicado y otro de los favoritos, Lorenzo Musetti, finalista en el pasado Masters 1.000 de Montecarlo.