Paula Badosa: "Tengo una espina clavada del año pasado"

Paula Badosa vuelve a la competición en Madrid, tras retirarse del torneo de Miami hace un mes por su lesión en la espalda, ya recuperada, plagada de buenas expectativas y con el desafío de brillar en un evento que afronta motivada por la acogida del público local y con el referente de las semifinales que alcanzó hace cuatro años.

La catalana, novena del mundo, afronta su séptima presencia en la Caja Mágica. Se estrenará con la ganadora del partido entre Veronika y Polina Kudermetova. La española reconoce que vivió un antes y un después en su carrera tras jugar en Madrid hace un año y que tiene una "espinilla clavada" porque en el 2024 cayó en primera ronda contra su compatriota Jessica Bouzas.

"Después de la lesión y de las infiltraciones y de haber descansado en este proceso de recuperación me siento bien y con muchas ganas de jugar este torneo", dijo Badosa en una entrevista con Iberdrola.

"Tengo una espinilla ahí clavada del año pasado. Pero desde aquí mi carrera cambió totalmente y tengo ganas de entrar en esta pista, de aceptar el reto y sacarlo adelante. Jugar en casa, delante de mi gente. Con el apoyo del público. Haga lo que haga este va a ser un torneo especial y diferente para mi", añadió Badosa que sufre una lesión crónica en la espalda con la que tiene que lidiar diariamente.

"La estrategia que uso en estos momentos para llevar una lesión crónica no es fácil sobre todo mentalmente. Llevas una dinámica positiva y, de repente, algo que no depende de ti te para completamente. Físicamente por el dolor y es volver a empezar desde cero para ponerte físicamente bien, un proceso de recuperación para llegar el mejor nivel. Y una vez ahí volver a intentarlo y dar el máximo nivel otra vez y de estar al nivel que siempre he querido estar y que estoy ahora que es el top ten . Pero parar cada semana y competir no me da una línea que a veces es difícil", añadió.

"Intento aceptarlo y estoy orgullosa de cómo llevo mi carrera con esto y no me queda otra que aceptar lo que no está bajo mi control y cuando tengo la oportunidad de jugar dar mi cien por cien", subrayó Paula Badosa que lleva varios días sobre la arcilla de la Caja Mágica.

"La Paula de ahora a la de hace un año es totalmente distinta. Hace un año estaba con miedo y llena de dudas y no sabía que iba a pasar con mi lesión. A día de hoy tampoco lo se pero lo llevo diferente. También en ese momento volvía de la lesión y quería demostrar que mi nivel merecía estar ahí y como no lo demostraba estaba con más desconfianza y lo personal lo llevas a lo profesional", recordó la jugadora española.

"Hubo un cambio radical y me demostré que era más fuerte de lo que esperaba y creo que la persona que soy hoy aunque pierda o me lesione tengo más confianza en mi misma. Estar entre las mejores dos veces empezando de cero ha dejado claro que valgo para este deporte de un nivel que siempre he querido tener", estacó la novena jugadora del mundo.

"He demostrado una dos o tres veces que puedo estar entre las mejores del mundo", insistió Paula Badosa que relató las sensaciones al entrar en las pistas de la Caja Mágica.

"El momento de entrar en pista es diferente aquí. Siempre habrá una sensación distinta. tengo el recuerdo de hace diez años cuando jugué la previa con una invitación y esta pista me trae recuerdos muy bonitos como mis primeras semifinales de un WTA 1000", indicó.

"Jugar con público me encanta y más a mi favor. Me ha dado un extra para seguir adelante y remontar partidos. Eso ayuda y juega a mi favor y es lo que me da más ilusión para entrar en la pista", recordó Paula Badosa que reconoce haber tenido que cambiar cosas en su rutina y en su preparación.

"He tenido que cambiar muchas cosas. He cambiado o adaptado cosas. Todo es muy agresivo y la gente físicamente está más preparada. He tenido que entrenar más duro salir de mi lugar de confort. Cuando juegas de una manera tanto tiempo es complicado cambiarlo pero eso es lo que marca un jugador bueno de muy bueno, esa adaptación. He trabajado mucho el físico para lesionarme menos y también en el juego ser más agresivo", destacó.

Para Paula Badosa las candidatas al éxito en Madrid son las que figuran en lo alto del ránking femenino. "Sabalenka está jugando increíblemente bien, también Swiatek o esta temporada el buen nivel de Jessica Pegula serán los rivales a batir pero en cualquier torneo".

Transita por su carrera Paula con el recuerdo del mejor consejo que recibió en su recorrido. Se lo dio David Ferrer. La española lo tiene presente. "El mejor consejo fue el que me dijeron cuando tenía quince años: 'Disfruta del camino', y una vez que llegas arriba te das cuenta que lo bonito es disfrutar del camino, la gente, los viajes, el equipo, los partidos. Me lo dio en su momento David Ferrer cuando estuve entrenando una época con él. Es consejo me marcó mucho. ME acuerdo que en ese momento no entendía mucho pero con el paso de los años me di cuenta de lo que me dijo. me cuesta disfrutar el día a día. porque ves el objetivo y solo quieres eso y crees que c0n eso va a ser lo mejor del mundo".