Medevedev frena a Juan Manuel Cerúndolo

El ruso Daniil Medvedev acabó con el viaje por el Masters 1000 de Madrid del argentino Juan Manuel Cerúndolo, que desde la fase previa alcanzó la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid que atravesó el moscovita para situarse en octavos (6-2 y 6-2).

En una hora, Medevedev selló la victoria ante el sudamericano que ha completado un gran evento en este Masters 1000. El ruso, diez del mundo, jugará con el estadounidense Brandon Nakashima que ganó al italiano Flavio Cobolli por 7-5 y 6-3.

Tiene el reto Medvedev, en octavos por cuarta vez en Madrid, de completar las semifinales en los nueve torneos Masters 1000. Le falta Madrid. Quiere acabar con su mala racha en tierra y ganar otro evento desde que se impuso en el Masters 1000 de Roma del 2023.

"Llevo días entrenando y estoy adaptado. He pegado bien a la bola y he tenido buenas sensaciones. Todo ha salido bien", dijo Medvedev tras ganar su primer partido en Madrid porque su anterior rival, el serbio Laslo Djere no se presentó al compromiso de segunda ronda.

"Cada vez me siento mejor. Hace años me quejaba de todo, pero ahora estoy cómodo en esta pista", añadió el ruso, al expresar su difícil adaptación a la superficie de tierra.

No dio opción alguna a Cerúndolo que quería ser el jugador con menor ránking en lograr una victoria ante un top 10 en tierra desde que Fabio Fognini, entonces 130 ATP, ganó al canadiense Felix Auger Aliassime, décimo del ránking, en Roland Garros del 2023.