Feliciano sale al paso de la polémica en el Mutua Madrid Open con el tamaño de las tartas de cumpleaños

Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka, finalistas en el Mutua Madrid Open, han recibido tartas de cumpleaños de diferentes tamaños La tenista exnúmero 1 del mundo y también bielorrusa, Victoria Azarenka mostró su descontento en redes sociales

Llega la conclusión del Mutua Madrid Open, donde Carlos Alcaraz podría repetir título, en una final en la que tendrá que vencer a Jan Lennard Struff, primer 'repescado' que llega a la final del Masters 1.000. Por otro lado, El mejor partido posible en el actual circuito femenino de tenis se verá este sábado en la final femenina del Mutua Madrid Open: la número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek, que busca el único de los grandes torneos de tierra que falta en su colección, contra la número dos, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Un final de competición que ha contado con polémica antes de la realización de las dos batallas, una controversia relacionada con las tartas de cumpleaños y sus respectivos tamaños. El tenista español, Carlos Alcaraz, es el número 2 de la ATP y nació un 5 de mayo de 2003, por lo que este viernes cumplió veinte años. Por su parte, Aryna Sabalenka es la número 2 de la WTA y nació un 5 de mayo de 1998, por lo que este viernes cumplió veinticinco años. Ambos finalistas y cumpleañeros, y también con diferentes tartas por parte de la organización.

Diferentes momentos, diferentes tartas. Primero, se puede ver la imagen de Sabalenka, en un día sin competición, con una tarta entregada tras un entrenamiento. Por otro lado, Carlos Alcaraz recibió un gran pastel con todo el público de la pista Manolo Santana presente tras su semifinal. Unas imágenes que han molestado a la tenista exnúmero 1 del mundo y también bielorrusa, Victoria Azarenka, que mostró su descontento en redes sociales.

"Estoy sorprendido por la reacción después del gesto. (Primero de todo) Carlos acababa de ganar su partido y de alcanzar la final. (En segundo lugar) Estaba jugando en la pista central. (En tercer punto) El torneo se juega en España, a pesar de que sea un evento internacional", comunicó como respuesta Feliciano López, director del Mutua Madrid Open, en redes sociales.

I’m surprised by this reaction after this gesture!



1. Carlos had just won his match to reach the final

2. He was playing on centre court

3. The tournament is played in Spain, even though it is an international event



PS: I hope Rune wasn’t also upset by his treatment 😜 https://t.co/ApK1IiiD6l pic.twitter.com/1mEoIitXxs