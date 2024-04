Badosa estará en el Mutua Madrid Open: "¿Dolor cero? Es muy difícil"

La española Paula Badosa se considera una mujer "cabezota", un rasgo que, para una tenista, "es una ayuda". Por ello, y pese a su lesión crónica de espalda, mantiene la ilusión y la fe en sí misma y solo dejará de competir el día que no crea en sus posibilidades.

"He estado sufriendo mucho con esta lesión, una lesión crónica de espalda complicada. Obviamente, estoy haciendo todo lo que está en mi mano, trabajando con mi equipo todos los días. ¿Dolor cero? Es muy difícil. Pero si me permite entrar en la pista y competir, ya he ganado. Y si tengo que hacerme los tratamientos que sea, lo haré para seguir alargando mi carrera lo máximo posible", dijo Badosa antes de comenzar su participación en el torneo de Madrid.

"Me hace mucha ilusión volver aquí después de un año difícil en el que he podido disfrutar relativamente poco. Espero hacerlo aquí y, sean los partidos que sean, los voy a disfrutar al máximo", dijo Badosa en conferencia de prensa en la Caja Mágica.

Badosa confesó esta semana, en declaraciones a la WTA, que los médicos le dijeron en Indian Wells "que sería muy complicado" que pudiera continuar con su carrera. También dijo que padecía grandes dolores en la espalda y que se trataba con cortisona para aliviarlos.

"Este año va a ser difícil, pero miro más a largo plazo. Si mi lesión me lo permite, siempre voy a tener ilusión y siempre voy a creer en mí. El día que no crea en mí será el que no vaya a seguir jugando", aseguró. Badosa lloró cuando recibió esa noticia de los médicos, pero ahora las sensaciones son mejores, dijo. "Lloré mucho y aún lloro. Pero al tiempo, tengo el carácter de seguir luchando. Soy cabezota y, en este caso, ayuda", indicó la jugadora, que se siente bien anímicamente.

Un circuito muy exigente

"Estoy muy bien, lo estoy llevando lo mejor posible. Cuando entro en la pista y me viene algún dolor, es un palo. En los últimos casi once meses he entrado muchas veces a entrenar y he durado veinte minutos, y otro día diez... Mentalmente, eran palos muy duros, pero cuando salía intentaba desconectar", dijo.

Badosa subrayó que la exigencia en el circuito es cada vez mayor y admitió que hay otra presión, la de las redes sociales, que es difícil de llevar.

"Competimos muchísimo, el nivel cada vez es más alto, físicamente supone mucho desgaste. Estamos en una generación en la que es más difícil llevar las cosas, por las redes sociales. No es casualidad que mucha gente sufra mentalmente. Cualquier cosa que se hace, se juzga. Eso perjudica al deportista. Pero más que nada, es lo intenso que es el circuito", aseguró.