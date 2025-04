Alcaraz: "Pensaba que iba a estar mejor; el jueves decidiremos"

Carlos Alcaraz puso en entredicho su participación en el Masters 1000 de Madrid porque todavía no está totalmente restablecido de la lesión muscular que sufrió el pasado domingo en la final del torneo de Barcelona, ante el danés Holger Rune.

El ganador de cuatro Grand Slam emplazó al jueves su decisión definitiva una vez se reúna con su cuerpo médico y vea las sensaciones.

"Me hice unas pruebas el lunes y estoy ahí a la espera. Pensaba que iba a estar mejor. El jueves, con todo el equipo decidiremos como sigue. Está en duda la participación. Hay que escuchar el cuerpo. Hablaré con el equipo médico y veré lo que dice el cuerpo. MAdrid es un sitio especial para mi y haré todo lo posible para poder jugar", dijo en el programa el Hormiguero Carlos Alcaraz.

"Roland Garros venía de un momento malo. Y llegué allí con dudas. Pero conforme pasaba la semana me encontraba mejor y se juntó las buenas sensaciones con los sueños que tenía de niño y fue una maravilla. Se puede ver en el documental", dijo sobre la docuserie que se presentó el martes en Madrid y que cuenta su vida.

"En el documental soy yo como persona y cuento lo que siento y lo que tengo en mi cabeza. Cómo soy con mis padres y amigos y cómo empecé. Mis sueños de ser número uno del mundo, ganar Grand Slams..", subrayó.

El hecho de que las cámaras le sigan a todos lados lo ha llevado bien. "En principio fue un proceso de adaptación pero cuando llevaba un par de semanas era más natural. Pero era más por la familia, por mi gente porque no sabía como lo iban a llevar", explicó.

"El tenis ha evolucionado y cada vez cuidan más a los que están detrás. Pero para ganarte bien la vida y que sea con lo que vives, entre los cien primeros o 150 tienes que estar. Más atrás de ese puesto es complicado por los viajes y todo lo que conlleva", indicó Alcaraz sobre la vida de un jugador de tenis.

Carlos Alcaraz comentó algunas anécdotas de su vida que se relatan en la cinta que ha grabado: "Cuando jugaba el júnior me llamaron la atención porque jugaba con unos calzoncillos que eran de distinto color que el pantalón y se transparentaba".

"El documental muestra todo. Cosas bonitas y momentos malos. Emoción y opiniones distintas en el equipo que hay que poner en punto medio. Hay momentos con Juan Carlos Ferrero que discrepamos, pero lo bonito es que se llegue a un punto de encuentro. Tiene más experiencia. A veces cedo yo por poner en prioridad y contentar a mi gente", comentó.

"Juanqui (Ferrero) es una persona muy seria cuando tiene que serlo. Pero como persona es una maravilla. Una persona excepcional. Yo comparto muchos fuera de lo profesional. Como persona y eso es muy bonito", dijo de su entrenador.

"Cuando pierdes varios partidos seguidos te entran las dudas. Entras en un bucle negativo. Pero las victorias sobre todo en el tenis es lo que te da confianza", opinó.

Alcaraz reconoció que en la actualidad el rival que le impone, con el que tiene "más nervios, estaría entre Jannik Sinner y Novak Djokovic".

Asimismo, como muchos jugadores del circuito, criticó la exigencia a la que están sometidos en muchas ocasiones por los controles de dopaje.

"El tema con el 'doping' está muy delicado. Alguien me ofrece una copa y tengo que rechazarla por lo que me pueda transmitir del que me la ofrece. Tengo que tener cuidado con lo que me pongo, con lo que hago, con todo básicamente. Es muy estresante. No puedo tomar algunas cosas para el resfriado y tardo más de lo normal", explicó.