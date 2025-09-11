Una visita ingrata

Sergi Darder, Marash Kumbulla, Mateo Joseph, Morlanes, Antonio Raíllo y Pablo Maffeo. Los seis tienen un pasado blanquiazul y este lunes regresarán a Cornellà para enfrentarse al Espanyol a las 21 horas. Es un reencuentro con varias aristas diferentes, sobre todo la del centrocampista de Artà, ya que todavía duele su fichaje por el Mallorca cuando el equipo barcelonés descendió por segunda vez en tres años.

Será uno de los encuentros más emocionales para la mayoría de jugadores del plantel de Jagoba Arrasate y quizás también será uno en los que la grada rival esté más excitada. En los últimos años se ha intensificado una rivalidad entre ambas aficiones, motivada por la salida de Vicente Moreno al Espanyol y acrecentada por el fichaje por el Mallorca de Sergi Darder. Este verano no ha sido menos y la entidad bermellona se ha adelantado a la blanquiazul para hacerse con la cesión de Marash Kumbulla y, además, Mateo Joseph, que no se fue de la mejor manera de la institución barcelonesa al Leeds, también ha llegado al club palmesano.

El año pasado el RCDE Stadium pitó de una manera clara cada vez que Sergi Darder tocó el balón. Su marcha no gustó a la afición periquita, que vino agravada por estas declaraciones a Relevo: «No voy a mentir, yo me quería ir y forcé mi salida, no forzar de poner una pistola o no entrenar ni mucho menos, simplemente ir al entrenador y decirlo ‘yo no quiero estar aquí’». Su segundo regreso no parece que vaya a ser diferente, aunque tal vez el tiempo y la buena situación del Espanyol en este arranque de Liga pueden haber calmado las aguas.

La situación de Marash Kumbulla es diferente. La temporada pasada jugó a un buen nivel a las órdenes de Manolo González y este verano forzó para volver a jugar en la entidad periquita, aunque cuando se le cruzó el Mallorca en el camino no lo dudó: «Estoy muy contento. Me hablaron mucho del proyecto que tiene el Mallorca y cuando me llamó el club quise estar aquí lo más pronto posible».

Mateo Joseph se formó durante cuatro años y medio en las categorías inferiores del Espanyol, pero con su negativa a renovar forzó su salida al Leeds. «Cuando salí de allí no fueron igual las mejores formas, pero estoy muy agradecido al Espanyol porque al final me cogieron como un niño y me fui como un futbolista preparado casi para el mundo profesional», aseguró a este diario.

Otros futbolistas que también han jugado en el Espanyol son Morlanes, Raíllo y Maffeo. En el caso del centrocampista aragonés, militó cedido en la temporada 21/22 jugando 27 partidos en Primera División. Regresó al Villareal y en enero de 2023 fichó por el Mallorca.

Los lazos del central cordobés con los blanquiazules fueron menores: disputó dos temporadas con el filial y jugó seis partidos con el primer equipo en el curso 15/16 antes de poner rumbo en enero a la Ponferradina. Unos meses después, fichó por el Mallorca.

Pablo Maffeo se formó en la cantera del Espanyol, desde los seis hasta los quince años, y jugó en Segunda División B antes de fichar por el Manchester City.

Será una visita especial para muchos, pero tal vez también ingrata porque en el Espanyol pesan más sus salidas que sus trayectorias en Cornellà.