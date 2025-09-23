Cómo ver gratis el Real Sociedad-Real Mallorca

Buenas noticias para los aficionados bermellones: el Real Sociedad-Real Mallorca es el único partido de la jornada 6 que se podrá ver gratis. El encuentro, que comienza a las 21:30 horas este miércoles, no se emite en ningún canal generalista, pero sí se podrá seguir en directo sin pagar.

Esta es una de las novedades de la Liga 25/26: la temporada anterior el partido en abierto lo daba Gol Play, en cambio este año lo da DAZN. La plataforma de streaming compró el lote que contenía el encuentro en abierto para aumentar las descargas de su aplicación.

DAZN cuenta con una modalidad gratuita que ofrece una selección de eventos deportivos en directo de fútbol, pádel, MMAs, balonmano o dardos, entre otras competiciones, y programas, resúmenes y documentales.

Lo primero de todo que hay que hacer para ver gratis el Real Sociedad-Real Mallorca es registrarse en DAZN. Para ello se puede hacer tanto en su página web, descargándose la aplicación en el móvil, tableta o Smart TV. Solo hay que elegir un correo electrónico y una contraseña, aunque en algunos de estos casos hay que revisar el correo para confirmación de la creación de la cuenta.

Un poco antes de que comience el encuentro hay que iniciar sesión y seleccionar el partido que se emite en abierto, en este caso, el Real Sociedad-Real Mallorca. El encuentro puedes reproducirlo en el ordenador, en el dispositivo móvil o, en caso de tener una Smart TV o un dispositivo para transferir las imágenes (FireTV. Google Chromecast o similar) se pueden ver las imágenes en la televisión.

El choque lo narra Miguel Ángel Román con los comentarios del exjugador de la Real Sociedad, López Rekarte, y David Fer. También en opciones de audio se puede escoger el idioma que se desea escuchar: euskera o catalán, con la narración de Toni Munar.

Vía: Diario de Mallorca