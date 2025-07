Vedat Muriqi renueva con el Mallorca hasta 2029

El delantero kosovar Vedat Muriqi ha llegado a un acuerdo con el RCD Mallorca para la renovación del futbolista por dos años más, hasta 2029. Con lo que esta decisión cumple con el deseo del jugador de continuar en la isla, algo que manifestó públicamente en varias ocasiones durante la última campaña.

Tras el anuncio de su renovación, Mauriqi ha expresado lo feliz que le hace poder seguir en el club. “Sobre todo, siento orgullo y placer. Es un honor seguir viviendo este sueño con esta gente de aquí y seguir creciendo con ellos. Para mí significa mucho. Por eso estoy contentísimo de seguir dos años más con el Mallorca. Sin duda, venir aquí es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Mallorca, para mí, es el mejor sueño que he tenido en mi vida. Y eso no lo voy a cambiar”.

En tres temporadas y media, el delantero kosovar ha disputado 118 partidos con la camiseta bermellona, en los que ha aportado lo mejor de su juego. Muriqi aterrizó en la isla en enero de 2022. Lo hizo en estado de cesión y en un momento difícil para el conjunto, ya que el equipo se jugaba la permanencia en Primera División. Con su entrega y sus goles no solo contribuyó considerablemente a una sufrida y ansiada salvación, sino que se ganó rápidamente el cariño de todo el mallorquinismo, que celebró que ese mismo verano el club lograse mantenerlo en propiedad.

El atacante, que llegó al club en enero de 2022, se ha convertido en uno de los pilares de la plantilla, con 35 goles y 11 asistencias. Desde su llegada, Muriqi se ha asentado como el delantero titular, primero para Javier Aguirre y con Jagoba Arrasate el último curso, a pesar de la presencia del canadiense Cyle Larin en la plantilla.

Noticias relacionadas Pablo Torre da 'like' a su fichaje por el Mallorca

El kosovar también ha sido protagonista de la presentación de la tercera equipación del Mallorca en un vídeo donde el club, junto a la camiseta, anunció la renovación del ‘Pirata’ con la canción ‘Pobre diabla’, muy habitual en las publicaciones de redes sociales de Muriqi. El equipo presentó la primera y la segunda equipación mediante los mallorquines Rels B, Sergi Darder.