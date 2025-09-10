Vedat Muriqi empieza a entonarse

Vedat Muriqi parece que se está volviendo a reencontrar. El delantero del Real Mallorca ha vivido su mejor semana en muchos meses. Tras marcar en la derrota frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu (2-1), este lunes lo volvió a hacer con Kosovo, siendo fundamental en el triunfo de su selección frente a Suecia. Un gol con el pie, además, que no es su principal fortaleza, que sirve para rearmarle de moral en una temporada en la que debe volver a ser el delantero que encandiló a la afición en su segundo curso en la isla, cuando anotó 15 goles en Liga.

El verano, tras un curso anterior repleto de dudas, no auguraba que el atacante kosovar estuviese cerca de recuperar su mejor nivel, sino más bien lo contrario. La pretemporada, en especial durante el stage de Austria, sembró muchas dudas sobre si era el indicado para seguir liderando el ataque del Mallorca. Y su expulsión frente al Barcelona no hizo sino aumentar las sospechas de que un relevo era necesario.

Sin embargo, la marcha de Cyle Larin en el último día del mercado le dejaba como la principal amenaza de los bermellones en ataque, a la espera de lo que pueda ofrecer Mateo Joseph. Y fue en el Santiago Bernabéu cuando volvió por sus fueros, volviendo a ser dominador de los duelos aéreos y efectivo a la hora de descargar balones a sus compañeros. Y además marcó, con fortuna eso sí, pero valió igual.

Y tras ello llegaba su convocatoria con Kosovo, algo que hace temblar de miedo a cualquier mallorquinista por su terrorífico historial de lesiones al defender a su país. Pero el saldo de los dos partidos que ha disputado –en el que no ha habido lesión– es el de un gol ante Suecia en una victoria clave para los suyos para tener todas las opciones abiertas de estar en el próximo Mundial.

Un tanto que no fue de cabeza ni de remate al primer toque, sino iniciando una jugada a la contra, acompañando a su compañero y desmarcándose para, con un fuerte disparo desde fuera del área, marcar. Muriqi parece que se está volviendo a entonar, pero no puede parar.