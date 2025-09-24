Valjent ya es el segundo extranjero con más partidos en el Mallorca

Martin Valjent ha subido esta noche en Anosta un escalón en la historia del Real Mallorca, convirtiéndose en el segundo extranjero que más veces ha vestido la camiseta bermellona.

El defensa eslovaco, de 29 años, cumple su octava temporada como mallorquinista (seis en Primera, dos en Segunda) en las que ha sumado 248 partidos oficiales. En este tiempo, a falta del encuentro de esta noche en San Sebastián, Valjent ha visto 36 tarjetas y ha marcado 4 goles. Como curiosidad, con Valjent en el campo el Mallorca ha ganado 86 partidos, ha empatado 62 y ha perdido 99 (serían 100 si pierden ante la Real Sociedad).

Supera a Ibagaza

El central, que es uno de los capitanes del equipo, supera a Ariel 'Caño' Ibagaza (247) y ya solo tiene por delante al central portugués Nunes con 258, al que puede superar esta misma campaña ya que es uno de los hombres de confianza deltécnico bermellón, Jagoba Arrasate.

Vía: Diario de Mallorca