Toca disparar el ánimo

El Mallorca levantó el ánimo la semana pasada contra el Alavés y hoy le toca dispararlo contra el Athletic (18:30, Movistar) en San Mamés. El equipo de Jagoba Arrasate busca sumar por segunda vez seguida esta temporada para escapar de los puestos de descenso, aal go que si puntúa prácticamente lo tendría garantizado. Será difícil porque tendrá tres bajas por lesión: Takuma Asano, Marash Kumbulla y Omar Mascarell, además de Jan Virgili, que está jugando el Mundial Sub-20 en Chile.

El cuadro bermellón rotará poco. Todo hace indicar que Arrasate seguirá apostando con la misma formación, pero con el cambio obligado de Asano. Mateu Jaume tiene muchas papeletas para jugar por la banda derecha por delante de Pablo Maffeo y, en el costado izquierdo, el técnico de Berriatua baraja tres opciones diferentes: dar continuidad a Marc Domènech–aunque contra el Alavés jugó por la derecha–, apostar por Mateo Joseph o colocar a Sergi Darder allí para que Pablo Torre vuelva al once inicial como mediapunta. Lo demás, será lo mismo que contra el Alavés.

Es un encuentro muy moral que puede enterrar la crisis del inicio de curso, o bien mantenerla parada. Lo previsible es que un equipo que juega Champions League venza al Mallorca, pero es un arma de doble filo porque el equipo de Ernesto Valverde, que jugó en el cuadro bermellón, presenta una mala racha de resultados sin ninguna victoria en los últimos seis encuentros. Es una oportunidad para que el Mallorca consiga los primeros puntos como visitante este curso, pero también un peligro añadido porque necesitan ganar sí o sí para disipar dudas.

De sumar, los bermellones lograrían lo que no han conseguido en los últimos diecisiete choques: encadenar dos partidos sin perder. Puntuar en San Mamés es complicado, pero es algo que ya hicieron en marzo gracias a un gol de Antonio Raíllo (1–1). La buena racha de Jagoba Arrasate en el estadio del Athletic– que no ha perdido en sus cinco visitas– es un motivo de optimismo para los más de 250 seguidores mallorquinistas que esperan celebrar una alegría en las calles de Bilbao.

Por otra parte, Valverde quizás recupera a Nico para hoy, aunque no se le espera todavía de inicio, pero por contra no podrá contar con Sancet, que tiene una lesión muscular. A la espera de lo que pase con Nico Williams, la de Sancet se suma a las bajas de Alex Berenguer y Mikel Vesga, que no parece que estén aún para el choque. Un encuentro para el que el técnico cuidó mucho los minutos de sus jugadores en Dortmund, donde tiró de rotaciones, y perdió por 4–1.

El Mallorca, quince años después, quiere clavar su bandera en San Mamés. Algo difícil y estimulante a partes ig uales para salir del descenso.

