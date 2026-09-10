Strohm refuerza su alianza con el Mallorca hasta 2027

El RCD Mallorca y Strohm prolongan su alianza durante la temporada 2026/27. La compañía especializada en soluciones para el baño continuará como Premium Partner oficial de la entidad balear por segundo curso consecutivo, dentro de un acuerdo que se mantendrá vigente hasta 2027.

La presencia de Strohm seguirá siendo visible en el día a día del primer equipo. El logotipo de la firma aparecerá en la parte frontal de las equipaciones de entrenamiento y prematch utilizadas por los futbolistas del Mallorca durante la temporada.

Una vinculación que ya han podido estrenar algunas de las caras nuevas del conjunto bermellón. Arnau Tenas, Antoniu Roca y Àlex Sala, incorporados al equipo este curso, aparecen con las nuevas prendas en la presentación de la continuidad del acuerdo entre ambas partes.

Una alianza vinculada a Mallorca

Más allá de la exposición de marca en las equipaciones, ambas entidades pretenden que el acuerdo mantenga una fuerte relación con la propia isla. Strohm destaca como puntos de unión con el Mallorca la identidad mallorquina, la búsqueda de la excelencia y la conexión con el estilo de vida mediterráneo.

La compañía considera Mallorca uno de los territorios estrechamente asociados a su identidad y una fuente de inspiración para sus productos, en los que busca combinar diseño, bienestar, innovación y funcionalidad. La continuidad junto al club también forma parte de su estrategia para aumentar su presencia en la isla y llegar a nuevos públicos.

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El acuerdo refuerza de esta manera una relación iniciada la pasada temporada y que, salvo cambios, acompañará al RCD Mallorca hasta 2027. Para Strohm, la asociación con uno de los principales referentes deportivos de las Baleares supone además una plataforma de visibilidad para consolidar su implantación tanto en el mercado nacional como en su proceso de expansión internacional.