Un Son Moix a medio gas pita a Larin y Maffeo

Los pitos que han recibido Cyle Larin y Pablo Maffeo este sábado son un avance de lo que se espera en siete días contra el Barcelona en Son Moix, pero con el campo lleno. Con un estadio desangelado y a medio gas, se ha presentado la plantilla del Mallorca para la temporada 25/26, aunque todavía quedan varias salidas y llegadas que producirse. Dominik Greif, que espera que el Olympique de Lyon envíe la garantía de pago, también ha sido presentado como bermellón.

Los tres meses que separan el último partido de la anterior temporada contra el Getafe al Trofeu Ciutat de Palma no han servido para calmar las aguas entre el canadiense y el catalán con la afición. No han olvidado los gestos de Maffeo desde el banquillo a la grada de animación ni los de Larin mandando a callar a la afición después de marcar el 1-2. Ni la afición ni los jugadores han dado un paso para arreglar una situación tensa y es algo que precisamente hace falta para que se tranquilice la situación.

Pablo Maffeo, que quiere salir, estuvo cerca de marcharse al Nottingham, pero no hubo acuerdo entre clubes ya que Pablo Ortells, director deportivo, pidió una cifra cercana a los ocho millones de euros, una cantidad que los ingleses no estuvieron dispuestos a desembolsar.

La situación de Cyle Larin es diferente. Ningún club se acerca a pagar la ficha más un millón y bonus por la cesión del canadiense. El Valencia se interesó, pero con la llegada de Danjuma al cuadro de Carlos Corberán le cierra una de las puertas que se habían interesado más por su situación.

Ambos tienen el cartel de transferible y se busca una solución a su situación, que apunta a dos salidas, aunque pueden alargarse hasta el final del mercado de fichajes.

La presentación ha sido rápida. Han saltado todos juntos al terreno de juego y, una vez en la circunferencia del centro del campo, el speaker, Jaume Colombàs, ha enunciado uno por uno a toda la plantilla. Después, ha saltado al campo Jagoba Arrasate, que ha cogido el micro y ha dirigido un mensaje tanto a la afición bermellona como a la plantilla: «Benvinguts, gràcies per venir. Estamos a una semana de arrancar una nueva temporada y las cosas suelen salir mejor si estamos unidos. Somos nosotros los primeros que nos tenemos que aplicar, gràcies y amunt mallorca!»

A pesar de que hubiera cerca de diez mil aficionados del Mallorca, los varios centenares de aficionados del Hamburgo se hicieron notar. Además, DAZN Alemania, el locutor ha dicho que sus aficionados han hecho una parada en la zona fiestera de Playa de Palma, conocida como la Calle del Jamón, para acudir al estadio.

El público se ha pronunciado sobre Larin y Maffeo y, en siete días, dictará sentencia. Como Arrasate, que apuesta solo por Muriqi en punta y, parece, que con Mateu Morey como lateral derecho.