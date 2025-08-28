Sitúan al Mallorca tras el delantero Sheraldo Becker

El Real Mallorca está interesado en Sheraldo Becker, delantero de la Real Sociedad. El jugador neerlandés es uno de los descartes del técnico Sergio Francisco y el club donostiarra está abierto a las opciones que le lleguen para dejarle salir, siendo una de ellas la del conjunto bermellón, según ha informado el especialista en fichajes Matteo Moretto en sus redes sociales.

Becker, de 30 años, aterrizó en San Sebastián en enero de 2024 desde el Union Berlín, en una operación por la que la Real Sociedad pagó 3 millones de euros. Año y medio después y tras 54 partidos (con 6 goles y 5 asistencias), el club vasco quiere deshacerse del neerlandés. De hecho, le ha dejado ssin dorsal.

Extremo o delantero, surgió de la cantera del Ajax y tras no cuajar en los de Amsterdam hizo carrera en el Ado Den Haag (95 partidos en 3 temporadas, con 13 goles y 18 asistencias) y, sobre todo, en el Union Berlin alemán: 4 años y medio con 14 partidos, 24 goles y 26 asistencias. Como curiosidad, es primo de los también delanteros Luciano Narsingh y Dilrosun, otras promesas neerlandesas que tampoco acabaron de brillar.

Ofrecido por sus agentes

Los agentes de Sheraldo Becker han ofrecido al delantero a varios equipos en las últimas semanas tras comunicar la Real Sociedad al jugador que no contaba con sus servicios. Entre esos equipos estaba el Mallorca, que ahora se ha interesado -ya ha contactado con el jugador- en una operación que puede ser considerada como una oportunidad de mercado: es un delantero rápido, que puede jugar en cualquier zona del ataquey tiene experiencia, por lo que a priori se espera un rendimiento inmediato.

En teoría, un buen complemento para la línea de ataque del equipo que dirige Jagoba Arrasate y menos apuesta que el ya contratado Jan Virgili, cuyo fichaje apunta más a futuro.

El Mallorca pugna por el fichajde Sheraldo Becker con el Rayo Vallecano y Osasuna, dos equipos que también buscan un refuerzo con ese perfil de bueno, bonito y barato aunque esta última temporada no haya sido la mejor en cuanto a carta de presentación del atacante.