San Mamés expresará su solidaridad con los refugiados palestinos en el Athletic-Mallorca

El Athletic Club ha organizado un acto de solidaridad con la comunidad palestina refugiada en el descanso del partido de Liga que enfrentará al equipo rojiblanco con el Mallorca este sábado en San Mamés que tendrá como lema 'Athletic Palestinaren alde. Stop genozidioa' (El Athletic por Palestina. Stop al genocidio).

Un grupo de once refugiados palestinos en Euskadi junto a representantes de UNRWA, la agencia de la ONU que asiste y protege a la comunidad refugiada palestina, "saldrán al centro del campo de San Mamés con el fin de que la afición del Athletic pueda mostrarles su solidaridad mediante una sonora ovación".

Junto a ellos saldrá también al césped Honey Thaljieh, excapitana y cofundadora de la selección de fútbol de Palestina y nombrada en 2023 embajadora del Athletic Club del 125 aniversario "por su lucha en favor de la igualdad de género y de la paz".

Con este acto, el club bilbaíno pretende además visibilizar el respaldo de la Fundación Athletic a la comunidad refugiada palestina y su proyecto para ofrecer clases de educación física en 16 escuelas gestionadas por UNRWA "a alrededor de 8.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad refugiados en Siria, sufragando el coste de la contratación de 16 docentes".

Vía: Diario de Mallorca