Samu Costa es seria duda para el partido ante el Barça

El portugués Samu Costa es más que duda para el estreno liguero en Son Moix, este sábado a partir de las 19:30 horas frente al Barça. El centrocampista se retiró con molestias durante el partido que el equipo bermellón jugó este pasado sábado ante el Hamburgo, en el Trofeo Ciutat de Palma. El luso, que recibió un golpe del suizo Muro Muheim en la rodilla izquierda, fue sustituido en la primera parte y, aunque no hay lesión grave, es casi imposible que se recupere a tiempo.

Estaba previsto que en la jornada de este lunes, día de descanso par ala plantilla, Samu Costa pasara una nueva revisión médica tras descartarse la misma noche del sábado que sufriera un daño grave en la articulación. El portugués se retiró cojeando tras ser atendido en la banda e intentar durante algunos minutos seguir en el campo, pero decidió pedir el cambio y no arriesgarse a que se complicara la lesión.

Además, la situación personal del jugador también ayudó a que decidiera abandonar el césped. Samu Costa ya le ha pedido al Mallorca que le traspase y está pendiente de una oferta en cuanto a sus pretensiones. El club ya ha recibido dos propuestas, superiores a 15 millones de euros, pero el director deportivo Pablo Ortells ha exigido una cantidad cercana a los 20 millones para dejarle marchar.

El equipo regresa hoy a los entrenamientos con Jagoba Arrasate pendiente de la evolución del portugués, al que se le podrían realizar más pruebas para establecer el alcance de su lesión.