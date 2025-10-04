Samu Costa: "Me da igual marcar gol, hemos perdido"

Samu Costa fue de lo mejor del Mallorca este sábado en San Mamés. Marcó el gol del empate, pero la alegría duró poco porque cuatro minutos después el Athletic anotó el gol de la victoria (2-1).

El jugador portugués afirmó en los micrófonos de Movistar al acabar el encuentro que tienen que seguir "trabajando" para revertir la situación. El luso también admitió que el segundo tanto rojiblanco llegó en su "mejor momento".

Con este resultado, el equipo bermellón es colista. "Duele estar los últimos en la clasificación. Es nuestro trabajo y, si estamos allí, hay que hacer el doble para salir de esta situación", señaló.

Además Samu Costa admitió que lo más importante es el resultado, a pesar de que logró su segundo tanto con la camiseta del Mallorca: "Me da igual marcar gol, hemos perdido. Anotar o no me da igual".

Vía: Diario de Mallorca