El reto de Jagoba Arrasate: ganar a Simeone

Jagoba Arrasate tiene un reto mayúsculo mañana: superar la partida táctica a Diego Simeone. El técnico del Mallorca se enfrenta a un rival que le tiene cogida la medida por completo en todos los aspectos: le gana, le marca y no encaja. Los bermellones necesitan al menos puntuar ante un rival complicado para calmar las aguas y coger aire en la clasificación porque, a pesar de solo llevar cuatro jornadas, el terreno de juego puede y debe cambiar una dinámica preocupante en 2025 con solo cuatro victorias.

El entrenador de Berriatua tiene que dar un paso al frente para cambiar la tendencia frente al Atlético de Madrid porque de las 14 veces que se han visto las caras ha perdido en 13 y solo ha ganado una, en un duelo en el que el equipo colchonero no tenía nada en juego en la jornada 37. Y curiosamente fue una victoria abultada cuando dirigía a Osasuna: 1–4. Aunque es un espejismo del resto de marcadores.

Los resultados son malos, pero algo más llamativo es su balance goleador. Solo ha conseguido perforar la portería rojiblanca siete veces, mientras que ha encajado 32 tantos. Son unos números poco optimistas que evidencian lo complicado que resulta para Arrasate meter mano a Simeone. De hecho, de las últimas ocho veces que han jugado solo ha sido capaz una vez de marcarle en un partido.

Por otra parte, Diego Simeone se ha rehecho de sus malos primeros partidos contra el Mallorca para convertirse en uno de los mejores rivales a los que enfrentarse. En los primeros ocho duelos perdió cuatro, empató dos y ganó dos. En cambio, sus últimos cinco enfrentamientos los cuenta por victorias.

El último triunfo bermellón, en 2022

El último triunfo de los bermellones frente al Atlético fue el 9 de noviembre de 2022 (1–0) con gol de Muriqi, poco antes del parón con motivo del Mundial en Qatar. Y el último tanto bermellón a los colchoneros se produjo unos meses después en una derrota por 3–1 en el Metropolitano. Desde entonces el cuadro palmesano suma cuatro derrotas sin marcar ningún gol, aunque, eso sí, compitiendo cada encuentro: en tres veces ha caído por 1–0 y en la última lo hizo por 2–0.

El Mallorca tiene que sacar su mejor versión para sumar ante un rival que tiene tomada la medida tanto a los jugadores como al entrenador en un duelo del que se espera una de las mejores entradas del año en Son Moix. La mala estadística está para una cosa: romperla. Y eso intentarán desde las 16:15 horas de mañana.

