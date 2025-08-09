El Real Mallorca oficializa la llegada de Mateo Joseph como nuevo jugador bermellón
El delantero llega cedido hasta final de temporada procedente del Leeds United de la Premier LeagueEl cántabro ya tiene nuevo dorsal
C. Capó
A las nueve de la mañana, el Real Mallorca ha hecho oficial la llegada de Mateo Joseph, el delantero español internacional sub-21 llega en calidad de cedido para la temporada 25-26. El jugador cántabro llegó el pasado jueves 7 de agosto al aeropuerto de Palma donde se abrazó con Pablo Ortells.
Con el mensaje de "Un dels nostres. Benvingut a ca teva, Mateo", el club ha lanzado en sus redes sociales un vídeo del jugador con su nueva camiseta, el futbolista ya tiene dorsal. Y es que tras la marcha de Copete, Antonio Sánchez heredó el 6 mallorquinista y Mateo Joseph se quedará con el 18.
Muy amigo del también fichaje mallorquinista, Pablo Torre, Mateo Joseph se convierte en el tercer refuerzo del equipo de Jagoba Arrasate tras las incorporaciones del exjugador blaugrana y el portero Lucas Bergström.
- La confesión del rival de Induráin que ganó un Tour de Francia: 'Iba dopado hasta las trancas
- Desvelan el contrato millonario que cobrará Iñigo Martínez en Arabia
- Iñigo, un golpe duro para Flick
- El Barça, cerca de fichar al central Spina
- ¡Ter Stegen, sin dorsal en la Liga!
- Nuevo comunicado oficial de Ter Stegen
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- Multa de UEFA a Lamine y Lewandowski por no cumplir en un control antidopaje y un partido de sanción a Flick