El Real Mallorca hace oficial el fichaje de Marash Kumbulla

Marash Kumbulla (Peschiera del Garda, Italia, 08/02/2000) es nuevo jugador del RCD Mallorca. El defensa de 25 años, que lucirá el dorsal 4 que dejó libre Van der Heyden, llega cedido hasta final de temporada procedente de la AS Roma, con una opción de compra no obligatoria de seis millones más dos en variables. Es el cuarto fichaje del conjunto bermellón tras Lucas Bergström, Pablo Torre y Mateo Joseph.

Kumbulla presenta la nacionalidad albanesa y, de hecho, es internacional absoluto con Albania, selección con la que ha disputado 24 partidos. Esta incorporación lo convierte en el primer futbolista de dicho país en jugar en el club. La pasada temporada, la última cara nueva del conjunto bermellón estuvo cedido en el RCD Espanyol, donde jugó 36 partidos, entre LaLiga y la Copa del Rey. Antes, el defensor también pasó por clubes italianos como el Hellas Verona y el Sassuolo.

"Estoy muy contento de estar aquí. Hablé conPablo, y con el míster, y tienen mucha confianza en mí. Me hablaron mucho del proyecto que tiene el Mallorca y cuando me llamó el club, quise estar aquí lo más pronto posible", confiese en declaraciones recogidas por el club. "Con el míster hablamos de lo que quiere él como entrenador, del club, de la afición y de todo lo que es Mallorca. Me gustó mucho", añade.

Kumbulla afirma que mantiene una buena relación Muriqi. "Con Vedat hablamos cuando me lo encontré aquí, con el Espanyol. Tengo una buena relación con él y quiero verlo pronto".

Por último, manda un mensaje a la afición: "Gracias por la bienvenida. Lo voy a dar todo por este escudo y quiero jugar aquí, en Mallorca, con ellos".