La pulla de Dani Rodríguez a Arrasate

Apenas doce horas después de que el Real Mallorca cayese ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (2-1), un nuevo problema ha surgido en el vestuario. Dani Rodríguez, uno de los capitanes del equipo y que se quedó sin minutos ayer en la tercera jornada, ha aprovechado su cuenta de Instagram para expresar su frustración por quedarse en el banquillo y enviar una pulla que parece va dirigido a Jagoba Arrasate, técnico bermellón.

El gallego, que ha sido suplente en las tres jornadas de Liga, da la sensación de no estar llevando muy bien su situación actual en la plantilla y, aprovechando que su familia acudió al estadio para presenciar el encuentro en directo, ha lanzado un mensaje de manera pública que ha enfadado al mallorquinismo al provenir de uno de los futbolistas más veteranos de la plantilla y uno de los capitanes, aumentando aún más si cabe la indignación entre los aficionados.

"Viajé con la ilusión de mis hijos por ver a su padre jugar en el Bernabeu. Lección y consejo importante para ellos: Nunca esperes nada de nadie, y menos hoy en día, cuando meritocracia, la cultura y el respeto por el trabajo brilla por su ausencia. No hagas las cosas esperando algo a cambio,hazlo por ti y por tu pasión. El respeto y el cariño de la gente se gana dentro del campo. Sacrifícate por tus sueños aunque te pongan piedras en el camino, siempre cree en ti mismo. Las cosas se ganan,no se regalan. Y cuando te las ganas saben doblemente mejor", ha publicado.

El post, publicado esta mañana, ha sentado muy mal a una gran parte del mallorquinismo, que no entiende el propósito de este mensaje y que no ha dudado en expresar su opinión, más aún tras la buena imagen que ofreció el Mallorca ante el Real Madrid a pesar de la derrota.