El plan B del Mallorca salió al rescate del A

Cuando Guzmán Mansilla señaló el final del partido entre Real Mallorca y Celta –no sin algo de polémica, al no dejar sacar una falta a favor de los bermellones en la que hubiese sido la última acción del choque– una sensación agridulce invadió el ambiente. Se había conseguido un punto en un partido que parecía perdido, pero viendo los últimos minutos, supo a poco para todos.

El empate de los de Arrasate, con Mateu Jaume como protagonista, poco tuvo de táctica y mucho de casta. Pensar en dos jornadas seguidas en casa sin puntuar, con los fuegos que hay todavía en la plantilla por extinguir, podía aumentar de manera innecesaria los nervios, por lo que lograrlo era imperativo para tener una relativa calma en la última semana del mercado y antes de visitar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Y se consiguió renunciando a la idea principal para apostar por un plan alternativo. El 4-2-3-1 de la primera parte, corregido por una defensa de cinco al inicio de la segunda, no acabó de funcionar. Se había conseguido mayor seguridad en defensa al cubrir mejor los carriles entre centrales y laterales, hueco por el que llegó el gol de Javi Rueda, pero ofensivamente el equipo continuaba siendo inofensivo.

El reloj comenzaba a acercarse al minuto 80 cuando Arrasate, tras conversar con Bittor Alkiza, decidió romper con lo establecido en el campo y colocar dos delanteros –Abdón y Domenech–, un centro del campo formado por Darder, Salas y Dani, de clara vocación ofensiva, y jugársela a tener alguna ocasión más por acumulación de jugadores que por idea de juego.

Y le funcionó. «El gol nos cambia la cara a todos. No quiero pensar qué hubiese pasado, pero era una derrota dura. Es un punto de energía, hemos tenido mucha al final. Y ese punto a su vez nos da esa energía para seguir trabajando», reconoció el técnico bermellón en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Y es que los cambios a la ‘desesperada’ no suelen acabar bien, pero en esta ocasión sí. El Mallorca empezó a vivir más tiempo en campo contrario, encerrando más y más al Celta, aunque asumiendo muchos riesgos atrás. De hecho, la falta de precisión de Williot y la inocencia de Fran Beltrán impidieron que los de Giráldez mataran el partido con el 0-2. Y de tanto rondar el área, acabó llegando el premio.

Y con protagonistas de Mallorca, algo que agradecieron los poco más de 16.000 espectadores que acudieron a Son Moix –casi 7.000 menos que ante el Barça–. Jan Salas, Marc Domenech, Abdón Prats y Mateu Jaume. Todos ellos tuvieron un papel importante en la elaboración de la jugada del tanto que sirvió para lograr el empate. Pase picado del de Binissalem, centro al cielo del de Llucmajor, pelea por alto del de Artà y el de Petra, con calma, colocó el balón en la escuadra.

Los minutos siguientes al 87, cuando llegó el gol del empate, fueron de pura emoción. Son Moix se vino arriba, la energía regresó y el tiempo se aceleró. Pero no hubo más ocasiones claras en las que intentar culminar la remontada. El plan B funcionó, pero no puede ser la tónica habitual. No siempre sonreirá la fortuna.