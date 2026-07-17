Pablo Torre se queda en el Mallorca

- "¿Renuevas tu abono un año más?" - "Sí, por supuesto. Aquí estaré": Así confirmó Pablo Torre, de una forma tan original como directa, que continuará en el Mallorca la próxima temporada. La continuidad del cántabro estaba en el aire tras el descenso a Segunda División. Su gran rendimiento en el tramo final del campeonato hacía pensar que podría dar el salto a otro equipo de Primera, pero finalmente seguirá vistiendo la camiseta bermellona.

El de Soto de la Marina fue claramente de menos a más y encontró su mejor versión bajo las órdenes de Martín Demichelis, que confió en él desde su llegada. Cerró la temporada con cuatro goles y cuatro asistencias, consolidándose como el nexo entre el centro del campo y la delantera, una demarcación en la que se siente especialmente cómodo.

Ese rombo que implantado por el hoy técnico del RB Leipzig no bastó para evitar el descenso, pero sí permitió sacar a relucir el mejor fútbol de Pablo Torre. Con la más que probable salida de Samú Costa, todo apunta a que Sergi Darder, Manu Morlanes y el propio Pablo formarán un centro del campo de gran nivel para pelear por el ascenso a Primera División.

Explica 'Última Hora' que el cántabro contaba y cuenta con una cláusula que le permite salir cedido a un club de Primera que asuma su ficha, una opción sin fecha límite de aplicación. Sin embargo, Pablo Torre ha decidido continuar en la isla.

El centrocampista rechazó los sondeos recibidos en las últimas semanas por parte de varios equipos de LaLiga, entre ellos Alavés y Málaga, mientras que Luis García y el director deportivo del Mallorca, Pablo Ortells, trabajaron intensamente para convencerle de que su futuro pasaba por seguir de bermellón.

El Barça tendrá que esperar

El Barcelona, por su parte, seguirá esperando para obtener un rendimiento económico. El club culé conserva el 50% de los derechos del jugador, después de que el Mallorca abonara cinco millones de euros por la otra mitad el pasado verano. Pablo tiene contrato hasta 2029 y una cláusula de rescisión de 25 millones de euros.

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En el Barça estaban atentos a la posibilidad de un traspaso que dejara algunos millones en las arcas culés, pero Luis García, nuevo entrenador del conjunto bermellón, siempre apostó firmemente por la continuidad del centrocampista. Y, al menos por ahora, su deseo se ha impuesto: Pablo Torre seguirá en Son Moix.