Pablo Torre busca su ‘venganza’ ante Flick

Cuando Pablo Torre hizo las maletas desde Barcelona a Mallorca en busca de oportunidades, ya sabía que su primer partido con la camiseta bermellona le mediría a sus excompañeros y a su exentrenador, Hansi Flick. El cántabro, que deja atrás una temporada en la que apenas ha disputado minutos, afronta el partido de este sábado en Son Moix (19:30 horas/Movistar) con ganas de hacer un buen papel y cobrarse su particular venganza con el técnico alemán.

Y es que el joven futbolista, tal y como confesó en una entrevista en Sport, del mismo grupo editorial que este diario, tuvo sus más y sus menos con el entrenador del Barcelona. «Creo que podía haber jugado muchos más minutos, creo que me los gané. Había mucha competencia y era difícil entrar, pero creo que también por esa parte no fue justo y yo se lo dije en una charla que tuve con él», confesó el ‘20’ del Real Mallorca.

«Creo que no desentonaba cuando estaba en el campo. Son cosas que elige el míster, es verdad que no había lesiones y entonces es muy difícil también para él elegir. Respeto sus decisiones, pero muchas veces no las he entendido», añadió.

El paso de Torre por el Barcelona, en cuanto a los minutos disputados, fue testimonial. En su primera temporada participó en 8 encuentros de Liga con el primer equipo y 3 con el filial. En su segundo curso salió cedido al Girona, pero, a pesar de que jugó en 26 partidos, nunca llegó a hacerse con un sitio en el once. Esta última campaña lo ha hecho en diez, anotando tres goles.

Lo cierto es que el papel de Pablo Torre en el Barcelona no tendrá nada que ver con el que se espera de él en el Mallorca. Tras invertir cinco millones de euros en su fichaje, el club bermellón considera que debe ser una de las estrellas del equipo a pesar de su corta edad (22 años) y tiene el cartel de titular.

Jagoba Arrasate, uno de los grandes valedores para su llegada a la isla, confía ciegamente en él. Considera que, tanto por proyección como por nivel, debe dirigir al equipo, como ya se vio en el pasado Ciutat de Palma, cuando le colocó de mediocentro, en el origen de la jugada, desplazando a Darder a una banda.

Los compañeros hablan maravillas de Torre, que ha caído de pie en el vestuario. El jugador, que pese a su juventud ya lleva varios años en el fútbol profesional, es consciente de que está ante una gran oportunidad de dar un golpe sobre la mesa y demostrar que todos los detalles con los que deslumbró en el Racing de Santander no se han quedado olvidados.