Pablo Ortells: "¿Dani Rodríguez? El Mallorca está por encima de todos"
El director deportivo bermellón defiende a Jagoba Arrasate después del segundo comunicado del centrocampista gallegoConfirma que Larin está viajando a Países Bajos y que su oficialidad está a expensas de pasar el reconocimiento médico
Sebastià Adrover, César Mateu
Pablo Ortells, director deportivo del Mallorca, ha sido tajante después del segundo comunicado de Dani Rodríguez cargando sobre el técnico, Jagoba Arrasate: "No nos gustan este tipo de comunicados en los que se cuestionan las decisiones de un entrenador, que tiene la autoridad y postestad de tomar las decisiones que considere y el club le apoya. Los jugadores, en este caso, deben respetar las decisiones de un técnico y dedicarse a estar disponibles y el Mallorca está por encima de todos y hay que respetarlos".
Sobre la plantilla ha admitido que está satisfecho. "Está completa y definida y tenemos un equipo competitivo y daremos guerra a la liga y estamos contentos con el mercado, en general", señala.
Uno de los culebrones del verano ha sido la salida de Larin al Feyenoord, que está muy próxima de hacerse oficial: "Está viajando hacia Países Bajos, está todo acordado a expensas del reconocimiento y jugará cedido, con una opción de compra voluntaria", asegura. Sobre su sustituto, confiesa que Mateo Joseph "viene a ocupar su sitio y tenemos la posición cubierta".
El segundo ha sido Pablo Maffeo, con el que Pablo Ortells ha sido claro: "Es jugador del Mallorca y estará con nosotros la temporada que viene. Se ha estudiado su situación durante el mercado y no ha salido ninguna opción que sea favorable para todas las partes y por eso seguirá". Y ha añadido: "Hay que cambiar la situación, darle una vuelta y también tenemos que poner de nuestra parte para que pueda competir a su nivel. Lleva muchos años con nosotros, ha dado un gran nivel deportivo y, entre todos, tenemos que colaborar para que vuelva a ser el Maffeo competitivo".
La segunda salida del día ha sido la cesión de Jan Salas. "Ha disputado minutos con el primer equipo, estaba en dinámica del primer equipo y es una buena posibilidad para su formación, seguir desarrollándose en un club como el córdoba y espero que le vaya bien esta toma de minutos en una categoría superior", ha finalizado.
