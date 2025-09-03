Pablo Maffeo se reincorpora al grupo

El Mallorca ha vuelto a los entrenamientos en Son Bibiloni este miércoles. Las dos novedades han sido la presencia con el grupo de Pablo Maffeo, que finalmente no ha salido traspasado este mercado de verano, y la ausencia de Dani Rodríguez, sancionado por el club con 10 de días empleo y sueldo, además de la retirada de la capitanía, tras sus publicaciones en redes sociales después del partido del Real Madrid.

Jagoba Arrasate ha dirigido una sesión, abierta los primeros 15 minutos a los medios, en la que el equipo se ha encontrado con la buena noticia del retorno de Pablo Maffeo, que durante varios días se entrenó al margen a la espera de un traspaso que finalmente no se concretó. Sin la esperada salida, el objetivo ahora es que se incorpore lo más pronto posible a la dinámica del equipo.

La otra novedad en el entrenamiento ha sido la ausencia de Dani Rodríguez. Tras las dos publicaciones en sus redes sociales cuestionando las decisiones de Jagoba Arrasate y los minutos en el Bernabéu del recién llegado Jan Virgili ante el Real Madrid, el club ha decidido castigarle: suspensión de empleo y sueldo durante diez días y retirada de la capitanía. Una sanción que ya se ha puesto en marcha hoy mismo.