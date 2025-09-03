Pablo Maffeo se reincorpora al grupo
El defensa retorna a los entrenamientos con el Mallorca, que se ejercita sin el sancionado Dani Rodríguez
Manuel Fernández
El Mallorca ha vuelto a los entrenamientos en Son Bibiloni este miércoles. Las dos novedades han sido la presencia con el grupo de Pablo Maffeo, que finalmente no ha salido traspasado este mercado de verano, y la ausencia de Dani Rodríguez, sancionado por el club con 10 de días empleo y sueldo, además de la retirada de la capitanía, tras sus publicaciones en redes sociales después del partido del Real Madrid.
Jagoba Arrasate ha dirigido una sesión, abierta los primeros 15 minutos a los medios, en la que el equipo se ha encontrado con la buena noticia del retorno de Pablo Maffeo, que durante varios días se entrenó al margen a la espera de un traspaso que finalmente no se concretó. Sin la esperada salida, el objetivo ahora es que se incorpore lo más pronto posible a la dinámica del equipo.
La otra novedad en el entrenamiento ha sido la ausencia de Dani Rodríguez. Tras las dos publicaciones en sus redes sociales cuestionando las decisiones de Jagoba Arrasate y los minutos en el Bernabéu del recién llegado Jan Virgili ante el Real Madrid, el club ha decidido castigarle: suspensión de empleo y sueldo durante diez días y retirada de la capitanía. Una sanción que ya se ha puesto en marcha hoy mismo.
- ¡Lío en el vestuario del PSG!
- Lamine Yamal, sobre el toque de atención de Flick: 'No creo que tenga nada que ver con los egos
- Lío a la vista: el Athletic se queda sin Laporte
- Mercado de fichajes, hoy 1 de septiembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus en el último día de mercado
- Pedri: 'El año pasado todos corríamos a una y no mirábamos por el éxito personal, eso da títulos
- ¿Por qué el Barça no alcanzó la regla del 1:1?
- Dibu Martínez, un dolor de cabeza para Unai Emery
- El culebrón Bardghji no ha acabado