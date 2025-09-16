Pablo Maffeo: "Si por algo se ha caracterizado este equipo es por tener unión y es momento de demostrarlo"

Pablo Maffeo lo tiene claro: el Mallorca necesita "unión". "Es lo que siempre ha caracterizado a este equipo y es momento de demostrarlo", ha expresado el lateral ante los micrófonos del club tras la derrota ante el Espanyol (3-2) después de que ningún jugador haya atendido a los medios de comunicación en zona mixta.

Los bermellones han perdido después de haber empatado un 2-0 y se sitúan penúltimos en la clasificación. El próximo partido es frente al Atlético de Madrid en Son Moix, un encuentro que será "muy complicado", según considera Maffeo. "Creo que el equipo ha tirado de honor, de ser una piña. Remontar un 2-0 en este campo con un equipo que tiene una dinámica tan buena como el Espanyol es difícil y hay que valorarlo también. Pero lo que cuenta son los puntos".

"Ahora más que nunca tenemos que estar todos juntos, nosotros los primeros", ha añadido el de Sant Joan Despí, que ha disputado sus primeros minutos de la temporada tras haber sustituido a Mateu Morey en el descanso.

"Hay que enganchar a la afición para que nos anime y nos den las fuerzas que necesitamos. No somos los mejores de la Liga, no somos ni el Barça ni el Madrid. Esto solo hay una manera de sacarlo, que es estar todos juntos", ha finalizado.

Vía: Diario de Mallorca