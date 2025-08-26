Ortells se reúne con Deco en Barcelona
El director deportivo del Mallorca se reúne con su homólogo con tres nombres sobre la mesa: Jan Virgili, Héctor Fort y Dani Rodríguez
Miguel Chacártegui, César Mateu
Cumbre entre Mallorca y Barcelona. El director deportivo del conjunto bermellón Pablo Ortells se ha reunido este martes a las 18:30 horas con Deco en el Hotel Torre Melina Gran Melià de Barcelona para avanzar en las llegadas del Mallorca, tal y como ha adelantado Jijantes. Ortells, acompañado de Aritz Aduriz, se ha visto con su homólogo para tratar de acercar posturas con varios jugadores que interesan al cuadro palmesano.
Se han puesto sobre la mesa los nombres de Jan Virgili y Héctor Fort, jugadores por los que ya había mostrado el club bermellón, y también se ha sumado otro canterano culé: Dani Rodríguez. Virgili es el jugador que más interesa al Mallorca. Es un extremo con desborde y verticalidad que resolvería uno de los problemas de Jagoba Arrasate en las bandas, que se muestra falto de efectivos que puedan encarar y jugarse un uno para uno.
El buen partido del jugador de 19 años en la Copa Intercontinentaleste sábado ha despertado el interés de varios clubes, como el Benfica. El escenario actual es que sigue sin haber un acercamiento entre clubes, anclados en la misma postura desde hace semanas. El Barcelona pide cuatro millones por el 50% de los derechos además de una cláusula de recompra asequible por Virgili y el Mallorca ofrece una cantidad que ronda los dos millones.
Héctor Fort es uno de los candidatos que ocupan una mejor posición para suplir una probable salida de Pablo Maffeo. El lateral derecho culé podría llegar en forma de cesión y el Mallorca lo contempla como una opción de perfil bajo y económica para completar el carrilero junto a Mateu Jaume.
El último nombre del que han hablado es el del también extremo Dani Rodríguez. El extremo vasco llegó a debutar con el primer equipo el curso pasado ante el Valladolid y acabó lesionado en la clavícula. No deseaba jugar en el Barça Atlètic por lo que su entorno buscaba destino y sonó con fuerza para equipos como el Rayo Vallecano, Celta y Valencia.
