La opinión de Toni Ruiz: Punto de alivio para el Mallorca

El primer partido de la ‘Liga del Mallorca’ terminó con una sensación de alivio gracias a un empate in extremis, fruto de la tenacidad de Abdón al perseguir un balón imposible, la valentía de Domenech al intentar rematar rodeado por tres rivales, y el temple de Mateu Morey, que colocó el balón en el único lugar donde Radu jamás podría alcanzarlo. Un punto rescatado por la conexión mallorquina. Minutos antes, el ambiente era de auténtico pánico: perder otra vez, y tener en el horizonte a Real Madrid y Atlético en las próximas jornadas, convertía en muy real la amenaza de cerrar las primeras jornadas sin sumar.

Giráldez estuvo cerca de vencer por tercera vez consecutiva a Arrasate como técnico del Mallorca. El equipo local salió con lo justo, condicionado por las ausencias de Morlanes y Muriqi. Mateu Joseph y Mascarell ocuparon sus puestos, en una fórmula que puede funcionar si el dúo Pablo Torre-Darder logra engranar, aunque aún está en proceso de ajuste. Se notó demasiado que el equipo está habituado a jugar con el kosovar en punta, pero el cedido por el Leeds no lo hizo nada mal y debe ser una solución de recambio y futuro muy válida.

El rival, bien armado atrás con tres centrales, mostró iniciativa y buscó hacer daño por los carriles. Así llegó el tanto gallego. Tras el descanso, los locales replicaron el esquema de tres centrales y dos carrileros, que debían aportar más energía ofensiva. Mascarell quedó como único recuperador, lo que deja claro que, si Samu Costa se marcha, será urgente fichar a alguien con su perfil. Por suerte, Abdón sigue creyendo. Aprovecha cada minuto que se le concede, y esa chispa mallorquina del final fue suficiente para evitar el desastre. Un empate que sabe a respiro.